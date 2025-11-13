季連成視察蘇澳鳳凰颱風災後復原肯定軍民整合高效 明日前完成清運

行政院政務委員季連成親自現勘宜蘭各項災後復原重建，關切聖湖里聖湖新村及聖愛里於社區內堆置大型家具、電器垃圾與泡水車輛的處置 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院季連成政務委員今（13）日下午率災害防救辦公室王怡文主任、環境部環境管理署顏旭明署長、內政部國土管理署於望聖副署長等，前往宜蘭縣蘇澳鎮前進指揮所，與宜蘭縣林茂盛代理縣長、吳志宏秘書長及蘇澳鎮李明哲鎮長聽取救災進度，同時國防部由第三作戰區孔乃德副指揮官及蘭陽作戰區許政輝指揮官共同出席。

季連成首先轉達，今日上午行政院院會卓榮泰院長表達中央會全力支援宜蘭各項災後復原重建的關切，依宜蘭縣政府需求儘速調度機具、設備設施與救災人力，協助民眾早日回歸生活常軌。季連成強調，本次勘災目的在於協調整合及運用中央與地方各項資源，加速環境清理與復原，並指示請環境部環境管理署調度清運車及抓斗車，搭配縣府既有環境清運能量，中央將持續與地方攜手合作，以確保復原工作高效率完成。

隨後，季連成視導國軍蘭陽部指揮部前進指揮所，瞭解國軍救災兵力部署及工作進度，指揮官說明目前已協助縣府救災工作進度已達到近7成，今日主要工作是針對民眾所清出大型家具垃圾堆置分類並完成清運作業，政委特別感謝國軍本次協助縣府投入救災。

為了掌握整體環境清理進度，協助解決現場執行面臨問題，季連成親自現勘重要受災地點情形，包括：港邊里三民路於今日上午新增邊坡土砂滑落災情；聖湖里聖湖新村及聖愛里於社區內堆置大型家具、電器垃圾與泡水車輛的處置，同時指導國軍清運的策略與方法；勘查宜蘭縣政府預劃大型廢棄物堆置場地動線與車輛進出規劃。此外，季連成特別關心學校受損情形，也訪視「蘇澳高級海事水產職業學校」瞭解並掌握校園復原需求。

季連成指出，本次蘇澳的救災工作，軍民之間快速整合，且沒有任何距離，整合性優於過去經驗，對縣府在國軍及中央共同協助下，有信心在明日入夜前，可全力落實各項復原重建事項，共同幫助災民重建家園、溫暖堅韌安定人心。

行政院政務委員季連成前往宜蘭縣蘇澳鎮前進指揮所聽取救災進度。 圖：行政院提供

鳳凰颱風共伴東北季風，造成宜蘭災情。國軍蘭陽部指揮部設置前進指揮所，協助災後復原。 圖：行政院提供