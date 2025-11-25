戴愛玲2026許願桃花開 作品與人生嶄新升級

記者王丹荷／綜合報導

戴愛玲在歲末年終的感恩時刻正式公布喜訊，再度與薛華納音樂攜手，共同展開全新階段。被問對新一年的期許，她爽朗又帶點小害羞地笑回：「當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌，也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」期許未來不只延續創作，更希望拓展跨國合作與海外演出，讓歌迷看到「不斷成為更好的自己」的戴愛玲，也為自己的音樂旅程展開新的篇章。

2025年末至2026年初，戴愛玲接下超過30場尾牙、企業春酒與大型商演，她感謝各界邀約：「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力？當然還是會有阿，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡。也歡迎大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」她曾遇過觀眾微醺上台搶麥合唱，甚至有人聽歌聽到落淚，讓她既感動又好笑，「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩。」

今年9月戴愛玲赴加拿大多倫多參與「愛之日常」演出，主辦單位直接在舞台上連同歌迷一起送上生日大驚喜，讓她感動到難忘。演出後，她和好友們前往蒙特婁與魁北克旅遊，一路上頻頻被外國人搭訕、索 IG、要求合照，讓同行好友忍不住虧她：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦。」

今年跨年，戴愛玲將登上「2026 台東跨年晚會－東！帶我走」舞台，她透露已經進入「備戰模式」，加強練唱，也積極運動調整體態，希望以最佳狀態站上跨年舞台。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並透露準備了只在臺東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接 2026。

戴愛玲感性表示：「每一年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的一年。」對於即將到來的 2026，她坦言希望自己的生活與作品都能迎來嶄新升級，「希望新的一年唱更多好歌、寫更多作品，也能和更多音樂人合作，還想往海外舞台走一走，讓自己變得更好。」至於新歌，她也用招牌微笑回應：「已經在路上！」

