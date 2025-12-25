季連成、張峻平安夜同桌晚餐 網友瘋狂喊：快救花蓮

張峻24日在臉書發文表示，「耶誕平安夜，很高興能與季連成將軍共享晚餐，在溫暖的氣氛中度過這個特別的夜晚，心中滿是感恩，祝福大家平安夜平安，耶誕快樂。」 圖：翻攝自張峻臉書

[Newtalk新聞] 軍人出身的行政院政務委員季連成，因9月協調花蓮縣政府應對堰塞湖事件表現出色，廣受地方肯定。近期網路上更出現討論，盛讚他讓花蓮縣府「乖得跟蛤蜊一樣」，並力推他出戰下一屆花蓮縣長。

地方人士分析，民進黨內部可能參考「大罷免前例」，有意力挺無黨籍議長張峻競選縣長。時值耶誕佳節，張峻於平安夜與季連成共進晚餐，引發外界政治聯想。

張峻24日在臉書發文表示，「耶誕平安夜，很高興能與季連成將軍共享晚餐，在溫暖的氣氛中度過這個特別的夜晚，心中滿是感恩，祝福大家平安夜平安，耶誕快樂。」該貼文截至目前已超過萬人按讚。

不少網友對兩人的互動表示支持，「季將軍跟議長都好棒」、「你們這兩個組合，屬於正派」、「二個人推出一個出來救花蓮」、「二位為台灣的鬥士」等留言熱烈。

對於外界力推季連成出戰縣長的傳聞，季連成日前受訪時強調，他並非政治人物，一生中從未有參選念頭，來到花蓮是為了救援與服務災民，希望災民生活能盡快恢復正常，不再受災害影響。

綠營地方人士指出，民進黨若想扳倒國民黨團總召傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚在地方長期建立的勢力，未來可能組成「反傅聯盟」，或不直接推出縣長候選人，而是全力支持無黨籍的張峻參選，以期在花蓮取得突破。

