季連成：搶修便道10天內通車

馬太鞍溪溪水從左岸溢淹進入萬榮及鳳林，目前正在施作五公尺高臨時土堤。

記者張正量∕綜合報導

行政院政務委員季連成十五日前往花蓮勘察災情表示，鳳林鎮、萬榮鄉受災戶納入光復補助方案，馬太鞍溪左岸興建六百公尺長大堤保護村落，要求涵管便道十天內恢復通車。

颱風鳳凰外圍環流及馬太鞍新生成三號堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪二度溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。季連成與行政院顧問李孟諺視察災區的狀況。

水利署說明，現階段施作五公尺高臨時土堤，未來會興建六百公尺長導流堤，加大加寬的大堤保護部落；也正在河道中間施作三公里長導水道。

公路局東區養護分局說明，馬太鞍溪涵管便道多數仍埋在河道淤泥下方，部分路段配合水利署工程仍有大量水流經過，其餘路段已動工搶修，目標十至十二天恢復通車。

季連成要求村里長精準統計實際受災戶數量，有門牌的住家，會比照光復洪災納入補助。他並肯定鳳林、萬榮災前撤離工作做得確實，沒有住戶傷亡，達到離災效果。

另外，宜蘭蘇澳大雨災情進入第五天，永春里湖東路因豪雨引發土石流災害，災後現場仍滿目瘡痍，多處民宅被大量土石淹沒，還有車輛半台遭活埋；目前怪手和兩台山貓已進駐，預計至少還要兩天才能完成清理。國軍及多個民間團體也進駐協助清理。