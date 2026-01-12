季連成：沒有國家安全就沒有個人安全

行政院政務委員季連成(右一)強調，「小橘書」裡最關鍵、重要的安全指引就是「避難」和「疏散」。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕內政部「台灣全民安全指引」宣講列車首輪最後1站今天到金門，行政院政務委員季連成說，花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件救災過程身歷其境，讓他覺得安全的概念要深植民心，且這不僅是個人安全問題，更是國家安全，沒有國家安全，就沒有個人安全。

「台灣全民安全指引」金門宣講

季連成說，過去軍職曾在金門待過8年，從連長、營長、旅長到專管金門防務的作戰科長；此行到金門聽取金防部說明後，更能確定金門的安全是沒有問題的，政府對金門安全的重視是打滿分的。

廣告 廣告

季連成強調，小橘書(台灣全民安全指引)裡最關鍵、重要的安全指引就是「避難」和「疏散」。

他說，馬太鞍溪是台灣史上第1個堰塞湖災難，試想：「1000多公尺高的地方將9100萬噸的水倒下來 ，那個速度有多快？」、「水從15公里外的馬太鞍溪衝到光復鄉，大概只有30分鐘，連車子都來不及開！」季連成以個人親赴現場勘災的經驗，感慨地說，當時很多住戶沒有跑到樓上，在1樓就沒有生命了，可能就是輕忽堰塞湖的威脅性？

他說，「小橘書」剛發的時候，很多人批評政府「浪費錢」，質疑「為什麼不在網路直接下載」；他說，政府當然有網路版，問題是，大家要思考一下，當真正遇到大災難的時候，「網路會通嗎？」，採用紙本很好。

季連成也以去年底發生的「1219北捷攻擊事件」為例，小橘書雖已提醒「避難」，手冊仍缺少人為攻擊事件樣態的應變作法，內政部表示，未來會增加相關內容。

內政部在金門浯島城隍廟前辦理「台灣全民安全指引」宣講會，金門縣副縣長李文良說，金門曾經發生戰爭，鄉親危機意識比較高，縣府一定會做好萬全準備。

縣警察局長黃壬聰說，金門去年有316件詐騙案，被詐金額超過1億元，類型以「買金仔角送磚仔角(台語買金塊、送磚塊)」的假網拍為多；他說，「防詐」是保護人民財產安全的重要工作，提醒全民下載「警政APP」。

內政部「台灣全民安全指引」宣講列車到金門，行政院政務委員季連成強調，沒有國家安全，就沒有個人安全。(記者吳正庭攝)

內政部「台灣全民安全指引」宣講列車首輪最後1站到金門，現場不少民眾趁機拿起手冊翻閱。(記者吳正庭攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

搜救飛官辛柏毅有突破！ 顧立雄：黑盒子定位後有斷斷續續訊號

北市議員陳怡君涉貪 一審判刑7年10月

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

藍營擬放行TPASS、生育補助 綠嗆：災害準備金、國防預算就能丟包？

