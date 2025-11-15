季連成：馬太鞍溪左岸興建大堤 便道10天內通車

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）行政院政務委員季連成今天前往花蓮勘察災情表示，鳳林鎮、萬榮鄉受災戶，納入光復補助方案，馬太鞍溪左岸興建600公尺長大堤保護村落，要求涵管便道10天內恢復通車。

颱風鳳凰外圍環流及馬太鞍新生成3號堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪2度溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。季連成與行政院顧問李孟諺今天視察災區狀況。

水利署長林元鵬簡報說明，萬榮及鳳林災因是0923堰塞湖溢流後河道淤積約7公尺，颱風鳳凰再增加5公尺，且水道流路擺盪，從左岸無堤防的天然高崁溢流進部落。

林元鵬說，現階段施作5公尺高臨時土堤，未來會興建600公尺長導流堤，加大加寬的大堤保護部落；也正在河道中間施作3公里長導水道，預計今天可開挖至2公里。

公路局東區養護分局長林文雄說明，馬太鞍溪涵管便道多數仍埋在河道淤泥下方，部分路段配合水利署工程仍有大量水流經過，其餘路段已動工搶修，目標10至12天恢復通車。

林業保育署花蓮分署監測，馬太鞍3號堰塞湖溢流後，水量剩15萬噸；馬太鞍堰塞湖水量33萬噸，壩體穩定，2個堰塞湖量體皆已明顯縮小且持續溢流，溢流口及兩側邊坡無崩塌或堵塞情況，下游河道水位持續穩定下降。

馬太鞍溪溢流造成鳳林鎮長橋里48戶受損、明利村31戶受損，包含工寮及沒人居住的空屋。有災民看到季連成視察，忍不住落淚哭訴「什麼都沒有了，一定要幫幫我們」。

明利村長林萬成說，實際受損狀況跟戶數，要等道路開通後才能確認，靠近進水點還有近10戶住家還沒辦法確認。

季連成要求村里長精準統計實際受災戶數量，有門牌的住家，會比照光復洪災納入補助，減輕災民壓力，道路開通後，國軍將逐戶協助清理家園。

季連成指示水利署，未來施作的大堤防，高度一定要河床淤積高度，至少高6至8公尺，導水道能寬就盡量寬。要求公路局，10天內恢復馬太鞍溪橋涵管便道通行。

最後，季連成肯定鳳林鎮、萬榮鄉災前撤離工作做得確實，沒有住戶傷亡，達到離災效果；也肯定水利署等單位在光復鄉做的臨時土堤、疏濬工程很成功，讓光復鄉這次完全沒有災情。（編輯：黃世雅）1141115