政治中心／王云宣、陳威余 台北報導

即將代表國民黨參戰台南市長的立委謝龍介，昨天舉辦首場造勢活動，到場站台的黨副主席季麟連，竟然當場在舞台上，送上一把手槍，遭綠營怒轟時機敏感、公然造成恐慌，事隔一天，謝龍介強調只是象徵「鳴槍起跑」，反酸綠營的批評是因黨內初選打得正火熱，想轉移焦點。





季麟連公然「贈槍」挨轟 謝龍介：象徵鳴槍起跑

國民黨副主席季麟連（左）替即將參選台南市長的謝龍介（右）站台 現場還贈送一把手槍（圖／民視新聞）













立委（國）謝龍介：「我已經講了，鳴槍起跑就是這樣子，不要再影射了，再影射就更敏感。」

廣告 廣告

國民黨立委謝龍介，要外界別再影射，因為前一天，出席造勢感恩餐會，前來站台的國民黨副主席季麟連，竟大庭廣眾送上黑色"手槍"，引發熱議。

立委（國）謝龍介：「是要我們勇敢面對黑金，那是前面有紅色的BB槍，要是真的槍，那就真的就觸法了。」

聲源：國民黨副主席季麟連：「原來要送長槍，長槍在高鐵上不方便，我就改帶一支小槍，軍系一向就是送武器，韓國瑜我代表軍系送步槍，那都是模型槍啦。」





季麟連公然「贈槍」挨轟 謝龍介：象徵鳴槍起跑

謝龍介（中）在造勢場合單手持槍單手拿著麥克風 讓外界砲轟時機敏感引發恐慌（圖／民視新聞）









儘管雙雙澄清只是模型槍，但上周北捷才發生隨機攻擊事件，時機點敏感，季麟連不但公開送"槍"，還裝上彈匣，要他作勢開一槍，造勢場合上這舉動難免引發爭議，同樣有意參戰台南市長的民進黨立委，也接連開炮。

立委（國）謝龍介：「他們兩位（陳亭妃.林俊憲）在初選，打得相當火熱，不需要轉移焦點，我知道民進黨很害怕想起，現在的官商勾結。」

立委（民）陳亭妃：「我們一點都沒有打得火熱，是謝龍介不斷地加油添醋，我們會團結一致的，所以真的不用謝龍介委員多操心，你只要顧好自己，為什麼你在造勢場會出現槍呢？。」

立委（民）林俊憲：「政治人物反而去主動挑起，這種選民之間對立，這種行為實在是很不好啦，龍介兄就不用再凹啦，你也是冤枉的啊，你槍是人家拿給你的，你就道歉就好，你還在那邊亂凹什麼。」





季麟連公然「贈槍」挨轟 謝龍介：象徵鳴槍起跑

國民黨立委謝龍介事隔一天受訪 反批民進黨的評論是因黨內初選打得火熱企圖轉移焦點（圖／民視新聞）









謝龍介的首場造勢活動，開出"第一槍"，想拉抬聲勢，恐怕弄巧成拙。

原文出處：季麟連公然「贈槍」挨轟 謝龍介：象徵鳴槍起跑

更多民視新聞報導

太狂！國民黨副主席南下「讓謝龍介拿手槍」理由曝光了

謝龍介首場造勢超尷尬 副主席親送「手槍」還慫恿他當眾開槍

季麟連贈送! 謝龍介致詞"全程舉槍"被批觀感不佳

