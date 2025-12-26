季麟連台上「獻手槍」替謝龍介造勢…不僅「當場組裝」還轉頭邀請：開一槍！

國民黨近日確定徵召立委謝龍介參選2026台南市長；昨（25日）台南軍系團體舉行感恩餐會，為其拉抬聲勢，沒想到國民黨副主席季麟連竟然在台上親自送上「手槍」。雖然該把槍只是「玩具槍」，但北捷日前才發生隨機攻擊案，季麟連卻在舞台上組裝手槍，更邀請謝龍介「開一槍」，舉動引起熱議。

季麟連昨日出席感恩餐會，為謝龍介參選台南市場造勢，還親自送上手槍當禮物。海軍陸戰隊二級上將出身的季麟連，直接在舞台上進行裝填彈夾等組裝，並發出碰撞聲響。

廣告 廣告

季麟連將手槍裝好後，還轉頭邀請站在一旁的謝龍介「開一槍」。雖然謝龍介當下表情僵著、趨於尷尬，但仍舊把槍枝高舉響應。關於這份禮物，季麟連表示，原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一枝最新的手槍。

季麟連稱，這枝手槍是陸戰隊員的工廠所做，此次送上手槍，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。而當時活動人員則連忙補充說明，表示這把手槍是「吉祥物」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

退將稱「中共演訓非擾台」陳明通批「聽不下去啦！」有無犯意要再了解

退將季麟連稱共機不算擾台惹議！前空軍副司令張延廷駁：不能掉以輕心