南部中心／林俊明 台南報導

國民黨立委謝龍介，耶誕節出席"退伍軍人歲末感恩餐會"，沒想到，國民黨副主席季麟連，竟然當場在台上送給他一把「手槍」，說是象徵火力全開，翻轉台南，謝龍介也全程致詞都緊握手槍，炒熱氣氛，不過近期北捷才發生攻擊案，公然持槍畫面，遭批實在觀感不佳。

季麟連贈送! 謝龍介致詞"全程舉槍"被批觀感不佳

國民黨副主席季麟連（左）送手槍給立委謝龍介（右）。（圖／民視新聞）

國民黨副主席季麟連vs.立委（國）謝龍介：「在這裡一起送這把槍給我們謝龍介同志，讓他旗開得勝、火力全開。」退伍軍人感恩餐會上，國民黨副主席季麟連準備了小禮物給謝龍介，但掏出的竟然是一把手槍。季麟連舉起槍，還裝上彈匣，交給謝龍介，他說原本要帶長槍搭高鐵南下，但因為近期敏感時刻，才改送「手槍」，謝龍介全程致詞，一手拿麥克風，一手緊握手槍，現場凍蒜聲不斷，謝龍介在台上高喊：「授予小弟這把槍，我們就是要打擊黑金、官商勾結。」謝龍介獲得國民黨提名，參選台南市長後的首場造勢活動，聲勢浩大，但公開場合公然持槍，就遭批評實在太誇張。

立委林俊憲在耶誕節舉辦親子活動。（圖／民視新聞）

立委陳亭妃公布最新形象影片。（圖／翻攝畫面）

立委林俊憲：「這把槍給謝龍介，雖然是符合國民黨的黑金形象，但這幾天台灣社會非常敏感，我覺得每一位政治人物，都應該要有相同的社會責任，不應該散布仇恨。」立委陳亭妃：「造勢場出現槍好像有點奇怪，我相信人民應該也是這樣的感受。」在耶誕節舉辦親子活動的林俊憲痛批，難道謝龍介是要用手槍恐嚇選民嗎？陳亭妃則是公布最新形象影片同時，也對謝龍介的行徑直搖頭，儘管是他人給的禮物，但謝龍介不但收下，還拿在手上，成為台灣史上第一位持槍造勢的政治人物，不知道選民能否接受。

