季麟連送手槍挺謝龍介 林楚茵轟國民黨「暴力集團代言人」

國民黨副主席季麟贈送「玩具手槍」給謝龍介。(資料畫面)

國民黨日前確定徵召黨籍立委謝龍介參選2026年台南市長，副主席季麟連昨（25日）在造勢會上送「玩具手槍」給謝龍介，預祝旗開得勝、火力全開，引發爭議。對此，民進黨立委林楚茵今（26日）怒批，不只鼓勵社會暴力，更威脅人民，「國民黨根本是暴力集團代言人」。

國民黨副主席季麟連昨（25日）出席造勢活動時，將「玩具手槍」送給立委謝龍介當禮物，他不僅在台上進行裝填彈夾等組裝動作，更遞給謝龍介說「開一槍」。季麟連解釋，這支手槍是陸戰隊員的工廠所做，只想藉此預祝謝龍介旗開得勝、火力全開，活動人員則解釋為「吉祥物」。

廣告 廣告

對此，民進黨立委林楚茵今（26日）指出，台北捷運上周才因無差別攻擊事件，讓國人驚魂未定，而近期又有男子在捷運上情緒失控，引發乘客集體恐慌，結果在國民黨台南的造勢會上，季麟連竟然直接「亮槍」，送給謝龍介當造勢吉祥物。

林楚茵批評，「國民黨根本是暴力集團代言人」，立法院「暴力多數」通過違憲惡法、掏空國庫，不滿憲法法庭釋憲結果，今天院會就要通過提案否決，而不滿行政院長卓榮泰依《憲法》拒絕副署，還打算提案彈劾總統，「國民黨現在連地方縣市長選舉，都送槍當吉祥物，與黑道有什麼不同？是否在鼓勵社會暴力攻擊？還是不投給國民黨候選人，就威脅人民吃子彈？」





更多《鏡新聞》報導

停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲

北車恐攻才7天！謝龍介造勢高舉「手槍」致詞 贈送者還要他開槍

賴清德批「用政治理由阻擋總預算」 重話轟藍白：有什麼資格談憲政？