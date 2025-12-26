季麟連送「手槍」挺謝龍介 她轟：是有多仇恨才用開槍造勢？律師批「想強調什麼」

周玉蔻怒轟，台北剛發生恐攻案，是多沒人性、多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？ 圖：截自臉書

[Newtalk新聞] 國民黨24日通過徵召黨籍立委謝龍介參選台南市長，國民黨副主席季麟連25日在台南市感恩餐會造勢，親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開，還當場組裝好，要謝龍介「開一槍」，謝也將槍舉高響應。對此，林智群律師直呼，台南要變成慶記之都了嗎？資深媒體人周玉蔻怒轟，是多沒人性、多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？

曾任海軍陸戰隊二級上將的季麟連說，他原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一枝最新的手槍，並稱這枝手槍是陸戰隊員的工廠所做，活動人員則稱「玩具手槍」是「吉祥物」。

對此，民進黨立委林俊憲指出，雖然送手槍很符合國民黨的「黑金形象」，但台北捷運日前才發生無差別殺人事件，在這種敏感時刻，應該要用民主的方式爭取選民支持，而不是靠暴力、鼓動仇恨，拿槍造勢恐讓選民之間充滿對立，甚至引發暴力事件，非常不好。

林智群律師痛批，國民黨在大規模傷人事件後，在選舉場合拿這種東西出來，是想強調什麼？周玉蔻也發文砲轟，「是有多蠢？多壞？多沒人性？多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？」台北剛發生恐攻案，竟然在賴清德總統的政治發源（本命）地台南市開槍？居心暗喻太險惡！「主導開槍的季麟連還是軍人出身！想幹嘛？想搞政變、搞暗殺嗎？」

