季麟連送「手槍」給謝龍介鬧笑話？吳崑玉揭「這些點」讓軍友笑慘！

國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，但昨（25）日舉辦首場造勢活動時，國民黨副主席季麟連卻當場送「手槍」給謝龍介，季麟連甚至還當場裝彈上膛，並要謝龍介「開一槍」，謝也將槍舉高響應，引發議論。不過過程中仍鬧出笑話，二級上將的季麟連一度把彈匣裝反。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上奉勸謝龍介「別拗了」。

吳崑玉表示，造勢場合沒有人這樣做的，不只季麟連裝彈匣裝反，謝龍介手一直放在板機也是錯的，只要沒有要射擊，食指是要放在扳機護弓上，建議「謝龍介不要拗了」，越拗越慘，軍友笑越慘，而且軍友都是藍的，一大半的軍友或甚至生存遊戲玩家都是藍軍或是軍警退役的。

公開場合不能亮槍是基本常識，而季麟連卻仍大喇喇掏槍送給謝龍介，兩人在造勢場合上也因用槍而鬧笑話，對謝龍介選情來說恐怕不是加分。

