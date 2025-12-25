季麟連送「手槍」要他火力全開 謝龍介：打擊黑金、保護台南

國民黨正式提名立委謝龍介參選2026台南市長選戰，今（25）日舉辦首場造勢活動，國民黨副主席季麟連贈送「手槍」當吉祥物。出身海軍陸戰隊的季麟連表示，陸戰隊就是要立第一功，贈槍祝謝龍介旗開得勝、火力全開。謝龍介接過手槍後強調，這把槍是要用來打擊黑金、官商勾結，更要強化治安、保護台南。

謝龍介獲贈「手槍」吉祥物。（圖／中天新聞）

國民黨針對艱困選區率先完成徵召提名，謝龍介今天出席台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會，這也是他獲黨提名後的首場造勢活動。季麟連南下致贈吉祥物時表示，黨首批提名陸戰隊出身的謝龍介，他打趣原本要帶長槍搭高鐵南下，但值此敏感時刻並不適宜，改送「手槍」，祝福謝龍介火力全開、翻轉台南。

季麟連贈送謝龍介「手槍」當吉祥物。（圖／中時）

謝龍介指出，國民黨這一役面對的是賴清德總統本命區保衛戰，而不是跟林俊憲、陳亭妃打選戰。他認為，未來賴清德勢必會傾府院黨所有資源固守本命區，22個縣市當中最艱困的大概就是台南。謝龍介強調，他擁有陸戰隊不怕苦、不怕難、不怕死精神，會勇往直前、奮戰到底，最終開出美麗燦爛花朵，爭取最後勝利。

謝龍介獲國民黨提名參選2026台南市長。（資料圖／中天新聞）

談及台南市政，謝龍介表示，民進黨在台南執政32年，台南人給了民進黨32年機會，這幾年來城市治理卻讓鄉親感到失望。他說，走進街頭巷尾常聽到鄉親抱怨受夠了、不忍了，希望改變。謝龍介半年前就公開向台南鄉親宣示，他當選市長將只做1任，花4年改變城市。

謝龍介會後受訪強調這是一把模型手槍，寓意是黨內希望祝福他火力全開，他也會不負眾望。他表示，藉由這把槍的象徵，未來就是要全力打擊黑金、打擊官商勾結，強化治安與守護台南與台南市民。

