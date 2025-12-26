季麟連造勢活動要謝龍介「開槍」...周玉蔻批「台北才剛發生攻擊案」：主導開槍想搞政變、暗殺嗎？

國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25日）台南軍系團體舉辦感恩餐會替其拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」，預祝謝龍介旗開得勝。對此，資深媒體人周玉蔻批評，「是有多蠢？多壞？多沒人性？多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？」

軍人出身的季麟連於造勢活動上，送出一把手槍，更直接在台上組裝好，要謝龍介開一槍；對方也當場將槍高舉響應。對此，周玉蔻於臉書發文質問，「是有多蠢？多壞？多沒人性？多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？」

周玉蔻指出，台北才剛發生攻擊案，「結果竟然在總統賴清德的政治發源（本命）地台南市舉槍？」周玉蔻怒批，「居心暗喻太險惡！主導開槍的國民黨副主席季麟連還是軍人出身！想幹嘛？想搞政變、搞暗殺嗎？」

