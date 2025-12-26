即時中心／顏一軒報導

國民黨24日召開中常會，徵召立委謝龍介再戰台南市長。不過，謝龍介昨（25）日在北區一間餐廳舉行首場造勢大會時，副主席季麟連竟送上一把「手槍」給謝龍介當成吉祥物，還當場裝上子彈並上膛，要求他開槍，引發爭議。對此，民進黨不分區立委林楚茵今（26）日質疑，這與黑道有什麼不同，難不成不挺國民黨，就要威脅讓人民吃子彈？





林楚茵稱，國民黨現在就是暴力集團的代言人，別人造勢是送菜頭，孰料他們是送「手槍」當吉祥物，這是公然恐嚇人民、製造社會恐慌，畢竟上週北捷所發生的無差別攻擊事件才讓國人驚魂未定，昨晚北捷車廂內又因男子情緒失控引發乘客集體恐慌。

快新聞／季麟連「送槍」相挺謝龍介 林楚茵：不支持就威脅人民吃子彈？

民進黨不分區立委林楚茵。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

林楚茵說，國民黨台南的造勢場合，季麟連直接亮槍送謝龍介當吉祥物，現在根本就是暴力集團的代言人，不只在立法院暴力多數通過違憲惡法掏空國庫，看不爽憲法法庭，就直接打算在今天通過院會表決，來否決憲法法庭的釋憲結果，看不爽行政院長卓榮泰依憲法拒絕副署，也打算提案彈劾卓院長及總統賴清德。

她反問，「現在連地方縣市長選舉都要送槍當吉祥物，這跟黑道有什麼不同？是鼓勵社會暴力攻擊嗎？還是不投給國民黨的參選人，就威脅要讓人民吃子彈呢？」

