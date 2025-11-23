孤味「母女」金馬大團圓！ 陳淑芳獲終身成就獎含淚致謝
台北市 / 綜合報導
第62屆金馬獎，昨(22)日晚間順利落幕，本屆榮獲終身成就獎的，是有國民阿嬤稱號的演員陳淑芳。2020年，她一舉奪下金馬獎最佳女主角跟最佳女配角獎；今年，她先拿下金鐘獎特別貢獻獎，這次又抱回金馬的終身成就獎，可說是空前絕後。陳淑芳感性表示，只要有人還願意找她演戲，她就願意一直演下去。
金馬獎終身成就獎頒獎人徐若瑄說：「我們今天非常的榮幸，要一起獻獎給我們的媽媽，陳淑芳。」如果您還記得，電影「孤味」的場景，那這個畫面一定不陌生，徐若瑄謝盈萱孫可芳，就是劇中陳淑芳的女兒，由她們頒獎給「母親」別具意義，演員陳淑芳，演戲演了超過一甲子，作品累積上百部。
曾經在金馬57中抱回女主角跟女配角獎，還在今年拿下金鐘的特別貢獻獎，以及金馬的終身成就獎，能有如此榮耀實屬不易，金馬獎終身成就獎得主陳淑芳說：「曾經我說過，只要你們知道我是陳淑芳，哪怕是一場戲，一句話，我都會認真的演，我陳淑芳不漲價。」
再次喊出當年金句，陳淑芳說只要還有戲演，只要還有人願意找她，她就不漲價發揮到最好，金馬獎終身成就獎得主陳淑芳說：「這68年來，我真的演過上百部的電影，我願意走到我不能走，我也願意演到我不能演為止。」淑芳阿姨用一生，帶給觀眾歡笑淚水，也成了影迷心中，耳熟能詳的國民阿嬤。
