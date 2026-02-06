孤母扛債顧老幼 何淑萍偕善團送暖

星光愛心協會會長林美蘭於偕同基隆市議員何淑萍親自走訪，提供林女士緊急救助金與愛心物資，盼能協助家庭度過眼前難關。（星光愛心協會提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市星光愛心協會日前接獲通報，一名二十八歲單親媽媽林女士，因前夫沉迷賭博留下巨額債務，被迫獨自扶養兩名幼子及照顧臥病老父，家庭生計一夕崩塌。星光愛心協會會長林美蘭於五日偕同基隆市議員何淑萍親自走訪，提供緊急救助金與愛心物資，盼能協助該家庭度過眼前難關。

林女士一家目前處境艱難，除了需支應五個月大男嬰與六歲女兒的奶粉尿布錢，還得面對房屋因前夫抵押即將被迫搬遷的恐懼。更令協會揪心的是，家中的阿公因腰椎神經壓迫急需手術，卻因貧困不敢就醫。林美蘭會長感性表示：「看到六 歲的小女孩懂事得不再吵著要玩具，我們更覺得這份愛心不能等。」

在協會與何淑萍議員的共同奔走下，好消息傳來：經基隆市政府兒少處與信義區公所社政科積極審核，該家庭的單親孩童補助已正式核可。林美蘭會長強調，星光愛心協會除了提供即時的財務資助，更重視長期的陪伴。未來協會將持續配合何淑萍議員團隊，針對阿公的醫療媒合及林女士的法律諮詢給予必要支持，確保孩子能有一個安穩的成長環境。