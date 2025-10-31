孤注一擲！道奇總教練考慮大谷翔平「三刀流」 二刀流奇蹟成最後希望
洛杉磯道奇總教練Dave Roberts今（31）日在世界大賽第6戰賽前受訪時坦言，球隊已進入「無路可退」階段，包含讓大谷翔平第6戰救援、第7戰擔任開局投手（Opener）、甚至中繼登板後改守外野等各種可能方案「全都在考慮之列」。目前道奇以2勝3敗落後藍鳥，明日將由山本由伸先發登板，力拚延長戰線。
Roberts受訪時表示：「我們會觀察大谷明天抵達球場的狀況再決定。不過現在已經是輸不得的局面，必須討論所有可能性。」Roberts強調，球隊會在壓制失分與創造得分兩個面向「傾盡所有」。
大谷翔平在第4戰以「投打二刀流」身份登板，主投6局僅失4分，用93球展現壓制力；然而牛棚不穩導致球隊吞敗。除佐佐木朗希外，其餘中繼投手表現起伏，使Roberts不得不考慮讓大谷再度臨危救援。若真的於第6戰登板，將是自2023年WBC（世界棒球經典賽）決賽對美國後首次以救援身份出場。
值得注意的是，若大谷翔平在比賽中段登板，「大谷條款」將不適用，無法繼續以指定打擊身分出賽；若球隊希望維持二刀流，就必須改守外野。Roberts透露：「大谷不會在第6戰守外野，但若能打進第7戰，我們會討論所有選項。」
目前道奇打線陷入低潮，團隊打擊率僅.194，核心打者Mookie Betts在世界大賽打擊率僅.130，第5戰調整打序後仍未止血。
大谷翔平今日與球隊搭乘包機抵達多倫多後，在外野進行傳接球及自由打擊練習，擊出14發全壘打。名人堂球星David Ortiz則提醒道奇：「不要把一切都壓在大谷身上。」但眼前的現實是，若要完成逆轉奪冠，「二刀流奇蹟」仍是球隊最後的希望。
