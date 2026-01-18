孤狼型隨機殺人怎麼形成？ 精神科醫揭家庭與心理關鍵

【記者黃泓哲／台北報導】台北市日前發生一起震撼社會的北捷張文隨機殺人事件，造成4死11傷，27歲凶嫌張文犯案後墜樓身亡。精神科醫師楊聰財指出，這類「孤狼型隨機殺人」並非單一原因造成，而是長期累積的結果，背後往往同時牽涉家庭壓力、心理創傷與社會疏離，值得社會共同反思與警惕。

從成長背景來看，張文出身在高期待家庭，父親以單一「成功標準」要求孩子，當學業與人生發展不如預期時，遭貼上「廢材」標籤，對自尊造成嚴重打擊。楊聰財分析，這種長期被否定的經驗，容易讓人形成「不是滿分就是零分」的極端思考，一旦無法達到期待，便否定整個自我，進而累積強烈挫折與憤怒。

廣告 廣告

專家指出，張文的犯案行為屬於「表達式暴力」，並非一時衝動，而是經過長時間計畫。他選在人潮密集場所犯案，目的不是單純傷害，而是透過極端行為引起社會關注，讓自己「被看見」。這類行為常見於長期感到被忽視、與社會斷裂的人，透過恐懼換取存在感，是一種扭曲的求救訊號。

楊聰財強調，預防下一起悲劇，關鍵在於及早發現「沉默的警訊」，例如長期社會退縮、拒絕與人聯繫、情緒明顯轉變。家庭應避免羞辱式教育，社會也應建立更友善的支持網絡，讓挫折中的人仍能被接住。唯有減少標籤、重建連結，才能降低孤狼型暴力事件再次發生的風險。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

獨家｜大S離世一年 汪小菲、徐家重啟談判！扶養費之爭露曙光

獨家投訴｜女美容師散步被黑狗狠咬 手肘肌肉遭扯咬一大塊

