孤狼張文引發「群魔亂舞」 技術工貼鄭捷照片「期許未來還會有路上隨機砍人」 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

孤狼張文上周五犯下隨機殺人案後，至今全國各地已有超過70起模仿貼文出現，警方陸續逮捕8名嫌犯，其中2人遭收押；而台北市又出現一名郭姓男子，同樣在臉書社團以暱稱「謝子儀」發布貼文表示，「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」。並附上11年前鄭捷在捷運犯案後被逮捕的照片，挑釁意味濃厚。警方獲報後，於前（24）日將他拘提到案，並移送新北地檢察署，訊後聲請羈押禁見，不過法院審理後裁定以3萬元交保。

廣告 廣告

警方調查，33歲的郭男是一名生產設備技術人員，他被拘提後表示，「貼文是惡作劇，純粹是為了想引起注意而已」。警方在網路發現貼文後，認為貼文涉及煽動性言詞，足已影響公共秩序與社會安定，於是展開調查，經蒐證分析資料後，循線拘提郭男到案。

台北市刑大呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，共同維護健康的網路環境。任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌的言論，均將依法查辦；若發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時向警方通報，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

總預算未審完掀憲政論戰 國民黨批賴清德「資格論」失當

涉收賄幫業者喬電 綠推中心前副執行長鄭亦麟被訴貪污求刑14年

【文章轉載請註明出處】