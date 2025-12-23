孤狼張文日常這樣活 爸工程師、媽會計！2手機門號欠費也靠家人繳

張文北捷涉殺人，監視器拍到整個作案過程，他多次換交通工具。北市刑大提供



台北市警察局專案小組追查張文涉北捷殺人案，偵查犯案前軌跡，發現張文（27歲）均獨自一人行動，張文自從失去保全工作後，兩年來，全靠媽媽金援，包含每3個月給予3萬至6萬元，另也曾透過無摺存款匯過45萬元給兒子；張文作案前帳戶僅剩39元，員警發現，張文有兩個電信門號，欠費未繳也是由家人幫忙繳清。

「孤狼模仿犯！」承辦北捷殺人案專案小組對張文下人設，張文被搜出兩台平板和一台電腦，調查其網搜紀錄，不乏和鄭捷北捷板南線殺人的相關新聞，其LINE只有兩位朋友，一位是房仲，另一位是房東，他沒有手機，都是透過平板的網路聯繫，通話紀錄僅找到一張給房東繳房租的繳費照片，表示支付了一萬多的房租和水費。

調查發現，張文有一個中華電信門號以及一個遠傳門號，據悉，中華電話門號欠費2千多元，電話和網路都可以使用，他使用中華門號搭配平板電腦來使用，購買的刀械等就是此用這個門號。至於遠傳門號，從在去（2024）年欠費，由媽媽幫忙繳清，從記錄查出，這個門號並沒在使用。

張文的爸爸是退休工程師，媽媽是工廠會計，還有一位哥哥在高雄工作，家屬在案發後，透露多年未和張文聯繫。不過，專案小組持續針對張文金流、犯案工具來源及勾稽犯案前行蹤軌跡調查分析，張文固定使用名下中華郵政帳戶，帳戶明細顯示收入來源係張文媽媽自2023年底至2025年10月間，約每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元。另外，也曾經透過無摺帳戶匯款47萬元。

檢察官12/23以證人身分，傳喚張文雙親。呂志明攝

張文入住飯店，床上有汽油彈。北市刑大提供

張文在2023年8月自保全公司離職後即無收入，支出全倚賴當保全收入存款及媽媽金援，迄今幾乎用罄，做案前餘額僅剩39元。

張文在北捷台北火車站丟擲煙霧彈、汽油彈，被監視器拍下。北市警提供

