孤狼張文生前只剩平板電腦聯繫外界！聯絡人剩房東

27歲張文在台北車站、南西誠品犯下恐攻案釀3死11傷，警方追查發現，他將自己訓練成真正的「孤狼」，2025年起幾乎與外界斷聯，僅用平板電腦拍下匯款紀錄傳給房東。

張文被爆出有紅粉知己。 （圖為張文買豆漿畫慢／警方提供）

回溯張文這隻「孤狼」的歷史移動軌跡，他今年1月在北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日先後在中山區3處縱火，隨後前往北車、誠品南西店等人潮密集處丟擲煙霧彈並隨機殺人，最終在南西誠品頂樓墜樓身亡，本來推測他有共犯或是隸屬特定恐怖組織，可是一查卻發現他還真的是跑單幫犯案。

張文被爆出有紅粉知己。 （圖／警方提供）

因為警方發現張文名下本來有2個門號，遠傳電信的因2024年積欠費用遭停話，雖然母親事後代繳清償，但他未再使用，另一支中華電信的門號到今年10月仍欠費2千多元，但未被斷話，電話和網路都可使用。

張文父母離開派出所。 （圖／中天新聞）

然而張文身上並無手機，僅有一部中華電信平板電腦可上網購物。警方指出，張文2年多不與家人聯繫，甚至完全沒有電話通聯紀錄，唯一的對外聯繫就是透過通訊軟體拍下匯款單，告知房東已繳清每月房租1萬7千元及水電費約1千元。

張文父母離開派出所。 （圖／中天新聞）

人生走到終章時，「最後聯絡人」不是父母親友而是房東，宛如電影情節般，反派極端將自我隔離方式，讓張文成功將自己訓練成「孤狼」，在完全不與外界互動的情況下，獨自策劃並執行這起震驚社會的攻擊事件。

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

張文上網購賣的煙霧彈。 （圖／警方提供）

警方查扣張文犯案用的兇刀「Toothpick Knife」。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

