孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈 警：他原計畫續戰

社會中心／程正邦報導

張文犯案計劃書曝! 瀏覽紀錄驚見「欠鄭捷（左）公道」。(圖／翻攝畫面)

1219 北捷隨機恐攻案造成 4 死 11 傷，隨案情深入，嫌犯張文（27歲）展現出的犯罪專業度令辦案人員不寒而慄。警方在搜索張文投宿的商旅後發現，現場宛如一座小型「移動火藥庫」，不僅囤積了 35 顆汽油彈與 24 顆煙霧彈，更查獲整套用於逃脫的「變裝裝備」。警方研判，張文並非單純尋死，而是計畫透過 5 次變裝混入人群，並在首波攻擊後返回補給，發動更大規模的「第二波殺戮」。

監視器拍到張文抱著一大箱汽油彈分藏多處預謀犯案。(圖／翻攝畫面)

戰術前進基地：從租屋處移防商旅，縮短「殺戮動線」

調查發現，張文在犯案前數日即展現出極強的計畫性。他捨棄原本位於中正區的租屋處，刻意入住距離中山捷運站僅幾步之遙的「千慧商旅」。警方分析，這在軍事戰術上屬於建立「前進補給基地」，目的在於能迅速往返現場補充彈藥。

張文戴防毒面具，在北車投擲煙霧彈製造恐慌。（圖／翻攝畫面）

根據監視器紀錄，張文曾多次實地勘查台北車站 M7、M8 出口及誠品南西店的逃生動線。19 日當晚，他先在台北車站引爆煙霧彈，利用濃煙製造視覺盲點並展開攻擊，刺死見義勇為的余男後，隨即趁亂遁入人群，展現了極高的冷靜度。

張文鎖定咽喉.胸，對見義勇為的余男「一刀斃命」，法醫高大成：受過訓練。(圖/翻攝畫面)

五度變裝逃脫計畫：防毒面具與戰術背心下的「隱形人」

張文之所以能跨區連續犯案，關鍵在於他的「變裝計畫」。警方在商旅房間內搜出大量裝備，包括：防禦與作戰類的戰術背心、護膝、防毒面具。還有多套不同顏色的雨衣、帽子、外套，讓他仍夠在案發後迅速逃脫變裝。

張文砍人後「喬裝路人」 混逃生人群被保護著撤離。（圖／翻攝自Threads）

警方指出，張文規劃了至少 5 次變裝行程。他企圖在每一階段攻擊結束後，立即更換外套或帽子，讓警方在第一時間鎖定的「黑衣黑帽」特徵失效，藉此在高度警戒的商圈中如同「隱形人」般移動。這種作法顯示，他計畫在中山區與北車之間來回穿梭，進行持久戰。

張文回旅館變裝、補充軍備，再到中山商圈無差別攻擊。（圖／翻攝畫面、翻攝自張文臉書）

彈藥保留之謎：警曝「原本還有第二場大屠殺」

最令警方驚訝的是張文房內的「剩餘火力」。現場清點出：汽油彈 35 顆（現場僅使用少部分）、煙霧彈 24 顆、各式刀具 13 把。

張文傳在蝦皮購入犯案工具，電商平台蝦皮購物昨（20日）急發布聲明。（圖／翻攝畫面）

辦案人員分析，若張文一心求死，理應將所有武器傾巢而出；但他保留了近三分之二的彈藥在飯店，這顯示他計畫在誠品南西店的行動後「再度突圍」，返回飯店重新武裝後，轉往第三個目標發動攻擊。

誠品南西店頂樓監視器拍到張文最後身影，疑似跳紙箱逃脫墜樓慘死。（圖／翻攝畫面）

然而，這場「死亡計畫」最終在進入誠品南西店後生變。張文疑似在頂樓整備時發現事跡敗露畏罪輕生，或在與警方對峙時跳紙箱逃脫失足墜樓。這場精心策劃的孤狼攻擊，最終隨著他的死亡而劃下句點，但也讓警方重新檢視「高預謀型犯罪」對城市安全的威脅。

