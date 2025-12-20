孤狼攻擊? 第五縱隊? 總統:擴大追犯案動機及金錢來源

政治中心／林靜、簡士峯 台北報導

台北市發生震驚全台隨機攻擊事件，總統賴清德今天（20號）出席警政署專案報告時特別指示，要專案小組全力追查兇手犯案動機、有無幫兇及金錢來源，因為事發後竟有中國媒體在兇嫌還在跳樓、就發布墜樓新聞，網路輿論炸鍋，不少人將矛頭指向中國"認知作戰"或是"第五縱隊"的恐怖陰謀。

總統賴清德、行政院長卓榮泰，抵達警政署聽取"1219北捷隨機襲擊事件"專案報告，參加這場會議的，還有坐在賴總統左手邊的，國安會秘書長吳釗燮，以及國安局長蔡明彥，似乎也暗示這起案件，已經是重大國安事件。

總統賴清德：「我希望這個專案小組，全面深入擴大，對這個案件的調查，對兇手的背景，犯案的動機有沒有幫兇，有沒有受人指使，他的金錢來源到底來自何處，不因為我們第一時間，沒有查到線索就輕易放過。」





總統特別指示，全力追查背後犯案動機！因為事發後，有眼尖網友比對中媒和警方資料發現，張文晚上6點50分墜樓，但中國媒體竟然早在6點24分就已發布墜樓訊息，不禁讓人懷疑，是不是早知情？另外也有人將矛頭指向"第五縱隊"操作。也就是潛伏在台灣內部破壞、與敵方裡應外合，意圖顛覆、破壞國家，尚未曝光的敵方間諜。有網友就說「根本是第五縱隊在做城鎮戰壓力測試」，「是不是阿共背後指使，製造社會動亂？」。





時事評論員徐嶔煌：「台灣自己對真相，都沒有很清楚的情況下，在中國的社群平台跟一些新聞，竟然能夠快速一直在報導，心防的破口，人家利用這個事件，混亂你自己的內部，所以總統為什麼說這裡面，要用反恐這樣的高規格對待。」

台中市議員（民）周永鴻：「一次兩次這種連續性，社會上發生的狀況，那心理上大家容易恐慌，這就是認知作戰的另個開始。」

政治評論員吳靜怡也分析，兇嫌長期無業、處通緝狀態，卻能負擔台北市租金，還能購買高規格裝備，必須查清楚，錢從哪裡來？才能釐清，背後到底有沒有影武者。





