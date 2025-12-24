孤狼犯案有隊友？張文疑用Discord加秘密群組 犯案前通聯記錄成謎

警方原本認定張文長期切斷對外聯絡，是孤狼式犯案，不過如今卻傳出張文疑似加入Discord秘密群組。北市警提供



27歲兇嫌張文上週五（12/19）在北捷台北車站、中山站一帶發動無差別攻擊，造成包括自己在內共4人死亡。警方事後追查金流及通聯記錄，發現張文長期依靠母親金援，不過張文卻長期和母親斷聯，LINE好友也僅房東和房仲。不過網紅四差貓日前起底張文資料，卻發現張文信箱有註冊隱密性極高的通訊軟體Discord，疑似透過此軟體和其他人聯繫，全案疑點再添一筆。

張文上週五犯下無差別攻擊案後墜樓身亡，父母接獲兒子闖禍的消息後，北上接受調查，還稱與他已2年沒連繫，檢警追查張文金流發現，張文失業沒有收入，全靠母親金援。案發後警方陸續起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等作案工具，還從張文平版電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，不過始終未找到張文的手機。

警方為追查張文是否有共犯，展開手機通聯調查，發現張文名下曾有兩組手機門號，不過一組已因欠費遭停話，另組門號雖欠費2千多元，不過仍可正常使用通話、網路。不過經過查詢後發現，張文自2025年起就未使用手機和他人通話，僅平板電腦有使用網路上網購物，及傳訊給房東告知已繳每月房租1萬7千元和水電等訊息，初步研判張文是「孤狼式犯案」，作案前幾乎和外界斷絕聯繫，連家人都找不到他。

不過網紅四叉貓起底張文的大專生研究計畫書後，不但發現張文生前使用的Email內有一千多封信，更發現張文曾以同個帳號註冊Discord。據《東森新聞》報導，資安律師徐仕瑋指出，Discord可以通話視訊、群組聊天，但是非常私密，有點像是「私人招募」，要加入頻道需要對方給你連結，加入也都要經過審核篩選，且在上面的人大部分都是匿名，就算開語音也不見得知道你是誰。除此之外，張文的LINE好友只有房東和房仲，是誰邀他進Discord群組也是謎。

徐仕瑋表示，Discord只有兩個總部，一個在美國，一個算是分支在荷蘭，如果我們的司法機構要聯絡他們的話就相當困難，更不要說取得更進一步的資料。

