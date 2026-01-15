孤狼犯案無共犯！北檢公布偵查結果 張文選擇輕生非逃脫失敗

記者楊忠翰／台北報導

檢警調查後確認張文沒有共犯。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲男子張文，去年12月19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；15日下午2時許，台北地檢署召開記者會，公布張文案調查結果，並確認他沒有共犯，亦非逃脫失敗，而是跳樓輕生而亡。

檢警調查，去年1月12日及13日，張文匯款支付4萬8200元，購買1箱軍用仿真煙霧彈；本案犯罪所用之物品，包括刀具、電動磨刀機、玻璃瓶、白蠟、保麗龍、防毒面具、戰術手套、多功能戰術背心、防風打火機等物品，均是購自露天拍賣及蝦皮購物等網站，總計3萬7,563元。

廣告 廣告

除此之外，2023年8月29日至2025年12月的房租支出30萬1108元、押金3萬4000元；其他網路購物現金支出為1969元、中華郵政VISA金融卡消費支出為16萬6786元、公園路租屋處押金剩餘之現金1,434元，其餘37萬6378元則是失業844天的個人生活支出，平均每天約445.9元，顯然張文手頭資金充足，應無需他人再行支應，亦未見有組織、共犯挹注等情形。

警方調閱近3000筆監視器、行車紀錄器等影像，加上YouBike及悠遊卡使用紀錄中，均為張文獨自1人行動，查無其他共犯身影；張文的電話通聯紀錄、通訊軟體或社群帳號Line、Facebook、Discord、Reddit，均未見明顯發文、互動或對話紀錄，查無張文與其他組織或共犯聯繫過。

張文的Google帳號雲端文件所存之攻擊計畫書，自去年10月5日創建後，反覆編輯到去年12月16日止，總計編輯61次，均為張文個人帳號所存取編輯，未見他將該文件分享他人共用，足認本案犯行均為張文單獨長期籌備策劃犯案，而非受犯罪組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示、教唆或動員所致。

根據法務部法醫研究所解剖鑑定報告，張文死因為墜樓造成的多處骨折、挫傷、刺傷，導致多重器官損傷出血而亡，死亡方式可歸類為輕生；另外，法醫送驗張文血液、尿液，均未檢出鴉片、安非他命、安眠藥、大麻、LSD及其他常見毒藥物成分。

更多三立新聞網報導

妻求償300萬！女助理傳辣照否認交往 科大教授卻藏海量壯陽藥

下場曝光！老鼠藥毒殺澳洲男友 蛇蠍女住家搜出英國前夫骨灰

變賣得手55萬！20歲男臉書兜售金項鍊 買家假借過火驗真偽騙走

還試圖搶手機！強闖捷運站被妻拉住 他又衝超商被警制伏

