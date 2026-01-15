孤狼犯案 張文隨機殺人涉8罪

27歲男子張文去年12月19日在台北車站、北市中山區南西商圈犯下隨機殺人案，造成含他在內4死12傷，震驚全國。專案小組經27天偵查，認定張文涉犯槍砲、恐嚇公眾、縱火、殺人共8罪，張計畫犯案近2年，查無境外組織及資金介入，沒有共犯，屬「孤狼式」犯案，犯案動機為追求社會注目的表達式暴力行為，因張已死亡，台北地檢署15日將張不起訴處分。

北檢近日通知張文父母領取死亡證明書，並發還遺體。另張文民國113年11月因未報到空軍憲兵警衛營教召，被依妨害兵役罪嫌函送桃園地檢署，檢方2次傳喚都未出庭發布通緝，因張文已死，桃檢昨日同步不起訴處分。

廣告 廣告

張文犯案前燒毀華碩筆電，經警方與華碩人員破解，發現雲端硬碟內創建金錢規畫、投擲式燃燒瓶檔案及攻擊計畫書，顯示他自112年12月17日起萌生大規模攻擊犯意，計畫書規畫與其犯案過程一致。

檢警調查，張文自113年1月起計畫犯案，113年4月網購蘭博6號雙刃刺刀共10把，114年1月17日購入煙霧彈、114年5月13日、6月10日網購汽油桶；114年11月22日至12月4日陸續網購甲醇、護目鏡、戰術背心、打火機等物。

張為讓警消疲於奔命4度縱火，案發當天上午至下午3時52分，先在中山區三處分別縱火，行動前再於租屋處縱火。當天下午5時22分，張穿戴防毒面罩、戰術背心、手持2把短刀，在北車M8出口丟擲煙霧彈及凝固式汽油彈，遇民眾余家昶阻止，張持刀攻擊，余送醫不治，但已阻止張大量丟擲引爆汽油彈造成更大傷亡。

張轉進中山地下街，先返回千慧旅館休息整備，下午6時38分再持2把史太龍長刀至中山站前人行道丟擲煙霧彈，攻擊路過蕭姓騎士，並前往誠品南西店4樓要求提供頂樓鑰匙未果，砍殺王姓員工，致蕭、王死亡，之後張自誠品頂樓墜落死亡。

檢警依張文手機及電腦資料，發現他個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會傾向，長期縝密籌畫本案犯行。其中張文為提前退伍，自導自演酒駕以求被汰除，檢警認為張文的家庭關係斷裂、人際關係貧乏，選擇斷絕對外聯繫，加深個人反社會情節。

檢警動員600名鷹眼小組成員，調閱3000個監視器，清查張文手機及電腦20萬筆資料、清查資金，詢問張就學、軍旅及就業期間140名友人，認定張未曾遭霸凌，另依張在誠品頂樓的相關跡證，認定他有輕生意思，並非失足。