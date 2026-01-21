「孤狼」張文連親兄都怕！結婚不敢邀 怕他婚禮上殺人

張文於台北車站及中山商圈發動隨機攻擊，釀4死11傷。（圖／Threads＠cheetah.333594授權提供）





1219北捷隨機殺人案，兇手張文手段兇殘，奪走4條人命。曾參與張文動機鑑定的中正大學犯罪防治系教授許華孚指出，就連張文親哥哥也相當恐懼弟弟，過去曾被張文恐嚇「別以為你是我哥，我就不敢殺你」，就連結婚時也不敢邀張文，就怕他在真的婚禮上殺人，讓自己和太太生命受到威脅。

張文非典型反社會人格

許華孚今（21）日參加「民眾對警察維護治安工作滿意度調查發表會」，被媒體問到北捷案時表示，張文犯罪計畫縝密，籌備期長達2、3年，雖然崇拜鄭捷，但不算是單純的反社會人格，最後經專家討論，定調為「孤狼式的表達暴力犯罪」。

鄭捷案後性情大變

許華孚提到，張文哥哥其實在警詢時就坦言相當害怕弟弟，因為張文國中時就曾持BB槍射擊，高一那年發生鄭捷案後，張文時常就把殺人掛嘴邊，連眼神都變得不對勁，整個人性情大變，看到不順心的人事物時曾脫口「要是我就把他殺了」，甚至還曾出言恐嚇「別以為你是我哥，我就不敢殺你」。

廣告 廣告

張文哥哥說，很難解釋弟弟給人那種危險的感覺，但去年結婚時，曾要求母親不要找張文來，因為害怕張文會在婚禮上動手殺人，殺自己或太太都有可能，而自從搬到高雄定居後，張文也和家裡斷了聯繫。

至於張文哥哥留在事故現場的道歉信，他也解釋，內容提到張文曾遭霸凌，並非親身向弟弟了解，而是透過母親轉述才得知。檢警調查張文成長過程時，並未發現張文過去曾遭霸凌的事實，研判是張文母親在溺愛下所產生的曲解。

國中時曾暗戀女同學

許華孚補充，張文在國中時曾有仰慕的女同學，後來女方結婚移民到美國後，兩人再未聯絡。專案小組為了釐清張文背景，還遠赴美國找到該名女同學，不過對方透露，張文國中時相當正常，並沒有任何怪異舉動。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

抓到了！冷血弒親狂砍蔥油餅雙親37刀 啃老兒廖聰賢新莊落網

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

二寶爸給萬元、筆電！捷運廁所7度激戰少女 下場慘了

