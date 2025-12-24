「孤狼」有隊友？ 張文疑註冊「DISCORD」加入祕密群組

台北市 / 綜合報導

張文是否真為孤狼犯案？他的手機從9月底就沒有通聯記錄，看似斷絕與外界的往來。而檢警則透過各種方式，持續找線索。由張文的電子信箱回推，他曾註冊Discord，是否有其他秘密通訊的群組？任何蛛絲馬跡，都可能是關鍵，連同他租屋處的加密硬碟，警方將全力一一破解。

動動手指敲敲鍵盤，現代人透過網路訊息傳遞聯絡，對資工系的張文來說，更是日常生活之必要，日前從他曝光的信箱反推，張文還有用其他的社交通訊軟體。

廣告 廣告

紅字顯示電子郵件已被註冊，他使用的是Discord，上面大多是匿名加入也需要審核，不同於有端對端的加密，隱密性較高的WHATSAPP，Discord的全球用戶多，跟LINE想比目的性也比較強，但這兩個軟體其實都沒有端點加密，只要請平台協助都有機會查出通聯記錄。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「Discord本身事實上沒有太嚴密的加密技術，主要做STP，SRT的，這樣的加密的技術，(可以)透過手機或電腦上一些電磁紀錄來做相對應的追蹤。」

東西四散屋內一團亂，張文租屋處到處都有火燒痕跡，除了Discord的通聯對象用途成謎，倖存下來的硬碟成為調查關鍵，根據了解，這台筆電規格高，主打給重度電競，跟著重效能的玩家，除了有霓真技術電競螢幕，還有英特爾的處理器，輝達的顯示卡等配備，要價約9萬起跳，但也因為性能強，要破解並不容易。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「BitLocker本身要破解難度非常非常高，整個加密的方式比較不是一般的，單純的PIN碼或是密碼。」硬碟加密非單純PIN碼無規則難度高，張文擁有理科背景，畢業後在空軍擔任通訊兵，在這方面肯定下過功夫，為了讓案情有所突破，硬碟裡到底藏了什麼很關鍵。

原始連結







更多華視新聞報導

警破解雲端！張文「攻擊計畫書」曝光 獨缺逃亡規劃

解張文筆電卡關「48字元加密」 專家：恐得費時數年

張文預謀耶誕節第3波攻擊？ 驚傳另訂旅館「第二基地」

