孤獨感影響身心健康 職能來幫忙

「每逢佳節倍思親」，尤其遇到連續假期來臨時，社群媒體總充滿團聚、旅行與歡笑的畫面；然而，在熱鬧的表象之下，卻有不少人正默默承受被放大的孤單與孤獨感。當日常生活的節奏按下暫停鍵，原本支撐我們的工作、角色與生活結構突然鬆動，那些被忙碌填滿的空白，往往成為孤獨悄悄滋生的地方。

人的一生中，或多或少都會遇見「存在性的孤獨」，我們常把「孤單」與「孤獨」混在一起說，但其實並不相同；孤單是身邊少了人陪，是外在互動的不足；而孤獨則是一種即使有人在身旁，內心仍感到空缺與不被理解的感受。這種感覺來自於心中期待的連結，與現實中所擁有的關係之間的落差，因此，有時即使身處熱鬧的人群、生活看似充滿互動，內心仍可能悄悄湧現一份深刻而持續的孤獨。

廣告 廣告

值得注意的是，孤獨已被視為重要的公共衛生警訊，權威醫學期刊TheLancet指出孤獨對健康與社會具有長期的影響，且在全球各年齡層普遍存在，影響近四分之一人口，並與多項身心健康風險密切相關；有研究顯示長期社交孤立會加速老化，引發免疫失衡與慢性發炎，增加心血管疾病、中風、失智症、憂鬱症與全因死亡風險，這也是世界衛生組織（WHO）將孤獨列為亟需關注的全球健康議題的原因。

高雄市立凱旋醫院附設社區復健中心鄭駿樺職能治療師表示，從職能治療的角度來看，能真正減少孤獨的，並不是短暫的熱鬧或形式上的陪伴，而是是否還能在日常生活中找回自己的角色與歸屬感；當我們持續參與有意義的生活活動，並與世界保持某種穩定的連結節奏，就比較不容易覺得自己被抽離，而是仍然「被需要」。職能的重要性在於職能不只是工作，而是人們在生活中所做的各種有目的、有價值的活動，包括自我照顧、休閒遊憩、家務管理、社會參與與生活型態再造。假期期間，若缺乏結構化且具有意義的職能活動，人容易陷入被動、失序，或過度依賴外在安排，進而削弱自我效能與生活掌控感，例如沒有固定作息、活動減少、社會互動突然中斷，孤獨感便更容易趁虛而入，進而影響身心靈健康。

因此，「假期職能不孤單」的核心，不是安排滿滿的行程，而是為自己設計一個溫和、可持續的生活型態；這可以從非常小的地方開始，為一天設定簡單的起床與休息時間，保留身體節律；安排一項能帶來專注與成就感的活動，如散步、烹飪、整理空間或手作；為自己保留一段「與人連結」的時刻，無論是傳訊息問候、固定通話，或只是走到熟悉的社區空間，讓自己被世界看見且建立支持互動網，使生活重新站穩、讓孤獨不再悄悄擴大的重要起點。

同時，也需要重新看待「獨處」，並非所有獨處都是有害的，當獨處是自我選擇、能讓人恢復能量，且在需要時仍能與他人或社區連結，它反而是滋養身心的重要資源；真正需要被關注的，是那種非自願、被動、令人感到斷線與無力的孤獨。哪怕只是一次社區參與，或一項真心喜愛的活動，當重新與生活建立職能連結，孤獨便不再只是威脅，而可能成為一段嶄新有意義的生活型態。