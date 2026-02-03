孤獨搖滾動畫展懶人包：時間地點、售票與預約方式、特典周邊一篇看完

引爆粉絲期待的《孤獨搖滾！》動畫展首度登台， 從重現動畫名場面、台灣限定周邊到角色主題輕食，本次展覽讓「小孤獨旋風」再次橫掃全場，編輯整理觀展資訊、門票價格、展出內容與限定周邊等必看重點，帶你一起潛入這場沉浸式搖滾體驗。

《孤獨搖滾！》動畫展將於 2026 年 2 月 13 日正式登場。營業時間為 11 : 00 ~ 22 : 00 ，為維持良好的觀展品質，採用線上預約入場制。入場可獲得「冷燙收藏卡」，首週加碼送「紅包袋組」，數量有限送完為止！

線上預約說明：

2026 年 2 月 5 日（四）00:00 起開放預約 2 月 13 日（五）~ 2026 月 2 月 26 日（四）場次，2 月 6 日起每日加開 1 天場次，以此類推。

粉絲請選擇想參觀的場次、入場人數，並留下預約者真實姓名及行動電話號碼，完成預約手續後，將獲得預約成功簡訊或 Line 訊息通知。現場報到時請出示票券，並請告知預約者姓名及電話，符合者即為完成報到程序。

每組電話最多登記 2 場次，每次登記入場上限 4 人。超過 4 人以上請由第二位同行者預約。

額滿之場次將無法預約，敬請選擇其他日期場次或至現場排隊候補。

請於預約場次前 10 分鐘至指定報到區（每日第一場不在此限）。

預約者需全員到齊入場，如有人數或時段臨時調整，請及早完成線上修改，若有與登記資料不符的情形，工作人員有權可拒絕入場，並累計 1 次未入場紀錄。

若有 2 次未入場報到，將取消該使用者預約及登記的權利，恕不主動提醒務必留意。