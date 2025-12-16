《孤獨搖滾！》動畫展2026台北三創登場 還原小孤獨壁櫥與STARRY舞台

《孤獨搖滾！》動畫展於2026年移師台北三創生活園區展出。圖／曼迪傳播提供

曾在 2022 年掀起全球熱潮、被譽為年度動漫霸權的《孤獨搖滾！》，即將挾帶高人氣進軍台灣實體展演空間。代理商曼迪傳播宣布，為回應廣大粉絲期待，已在日本各地巡迴並獲得高度好評的「《孤獨搖滾！》動畫展」，確定將於 2026 年 2 月正式移師台北三創生活園區展出。展覽將完整移植日本規格，重現劇中經典場景與互動裝置，並引進限量日版周邊，預計將再次引爆「團結 Band」的搖滾狂熱。

《孤獨搖滾！》改編自濱路晶的同名漫畫，故事描述一名綽號「小孤獨」的女高中生後藤一里，雖然擁有高超的吉他演奏技巧，卻因嚴重的社交恐懼症而無法在人前展現。直到她被急尋吉他手的伊地知虹夏發現，並加入由山田涼、喜多郁代組成的「團結 Band」，才開始踏出陰暗的壁櫥，挑戰在 Live House「STARRY」演出。動畫以獨特的視覺風格、幽默且寫實的社恐心境描寫，以及高水準的音樂製作，成功在年輕族群中引發巨大共鳴。

本次移師台灣的動畫展，策展內容以電視動畫為基礎，精心規劃一系列沉浸式展區。現場將公開角色的詳細設定稿與動畫製作幕後概念，讓粉絲一窺神作誕生的細節。最受矚目的亮點，莫過於實景還原了主角小孤獨在壁櫥內的私密創作空間，以及團結 Band 揮灑汗水與熱情的據點「Live House STARRY」。透過精細的場景搭建，參觀者將彷彿親身走入動畫世界，重溫角色們追逐音樂夢想的軌跡。

除了靜態展示，展覽也特別設置了大型互動裝置。動畫中具象化小孤獨內心渴望的「承認欲求怪獸」（渴望被肯定的怪物），將以巨大化姿態現身展場，提供粉絲拍照互動，體驗被「讚數」與「關注」包圍的趣味場景。此外，展場內還將展示許多動畫中令人會心一笑的經典物件，重現劇中獨有的幽默氛圍與名場面。

在周邊商品部分，主辦單位表示將特別引進日本空運來台的限量精品，以及展覽專屬的限定商品，滿足台灣粉絲的收藏欲望，一同感受這場不孤單的搖滾盛宴。展覽將從2026年2月13日展出至3月22日，詳細售票資訊待後續公布。



