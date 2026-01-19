《孤獨搖滾！》漫畫作者濱路晶因「身體狀況不佳」緣故宣佈暫時休刊



於 2018 年起連載，由濱路晶創作之四格漫畫作品《孤獨搖滾！》（ぼっち・ざ・ろっく！）今（19）日宣布因身體狀況不佳，將進入長期休刊狀態。

編輯部公告指出，原先規劃上個月休刊後於本月恢復連載，但經過雙方討論認為作者目前身體還需要再休養一陣子，故決定繼續休養並延長休刊時間。

濱路晶作者則回應在醫師的評估下好好休養並讓身體「充好電」，盼在恢復連載時能帶給大家滿意的作品，而目前動畫第二季、舞台劇、廣播節目、實體演唱會等企劃仍會按照原先計畫繼續推進：「希望今後大家能一如既往地支持《孤獨搖滾！》」。