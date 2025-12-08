《孤獨搖滾！》結束バンド登2026大港開唱！ 粉絲嗨翻：大港我的神

納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 36