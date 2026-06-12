孤獨星球評選世界最佳下午茶之一，曼谷Erawan Tea Room老茶室氛圍，泰式宮廷甜點細膩有層次

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Erawan Tea Room 隱身在 Erawan Bangkok 百貨二樓，鄰近知名景點「四面佛」與「Grand Hyatt Erawan Bangkok 君悅酒店」，開業至今一直都是曼谷相當知名的高級泰式下午茶名店，還曾連續多年獲得米其林推薦餐廳，更被《孤獨星球》評選為曼谷五大餐廳之一，與世界最佳下午茶之一，感覺就很厲害呀！

上網查了一下 Erawan Tea Room 最大的特色，就是將傳統泰國料理、宮廷甜點與英式下午茶概念結合，打造出極具辨識度的「泰式下午茶」。所以~~~這次的泰國自由行，我們其中一個下午茶就安排在 Erawan Tea Room，來體驗一下傳說中的「世界最佳下午茶」

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泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼「Erawan Tea Room」位於曼谷市中心最熱鬧的 Ratchaprasong 商圈，從 BTS Chit Lom 奇隆站（E1）步行約 3~5 分鐘即可抵達，旁邊就是著名「四面佛」旁邊，周邊還有 Central World、Siam Paragon、Big C 等大型百貨，可以拜拜後順路來這裡享受下午茶，再安排半日遊的逛街行程。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼「Erawan Tea Room」曾多次獲得《Michelin Guide》米其林指南推薦，還是大眾點評的年度人氣商戶喔~

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼Erawan Tea Room 餐廳由國際知名設計師 Tony Chi 操刀設計，以重現老曼谷高級茶室風華為概念，大量使用深色木質元素、復古百葉窗與暖黃燈光，打造出濃濃 60 年代東南亞茶室氛圍。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼和一般華麗系下午茶不同，Erawan Tea Room 多了一種低調沉穩的質感，有種老錢風格的優雅感。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼店內還有販售一些質感很好的文青商品，喜歡的可以逛逛~

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼這次我們品嚐的是期間限定的 Summer Afternoon Tea，供應時間為每日 14:30–17:30，整套下午茶內容包含泰式鹹點、傳統甜點、西式甜品與水果系冰品。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼Summer Afternoon Tea，一份 888 泰銖。全套多達16款小點心，並附帶精選茶飲或咖啡。英式三層架裡的餐點以「西式甜點、泰式甜點、水果系甜品」為主，而旁邊藤編籃裡則有「鹹食點心」。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼5 款鹹點分別是： Khao mun som tum｜木瓜沙拉春捲椰香飯 Ray rai saow nam｜泰式椰香米線 Phla hed yang｜炙燒香菇辣味沙拉 Kang kaow pueak｜芋頭炸餃 Satay gai｜泰式沙嗲雞肉串

都蠻精緻有層次的。我印象比較深刻的是甜鹹有香氣的「泰式沙嗲雞肉串」，沾點中間的泰式酸辣醬就很涮嘴；「泰式椰香米線」則是帶有椰奶的柔和香甜，有種清爽版泰式冷麵的感覺。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼最上層的西式甜點有： Orange biscuit｜橙香餅乾 Rose apple panna cotta｜蓮霧奶酪 Mango passion fruit choux｜芒果百香果泡芙 Lime basil longan cremeaux｜萊姆九層塔龍眼奶霜 Coconut pineapple tart｜椰香鳳梨塔

這層有吃到的我都蠻喜歡的，像是酥鬆帶奶油香與果香的「橙香餅乾」；入口即化的「蓮霧奶酪」；以及酸甜清爽的「芒果百香果泡芙」。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼Sundried banana scone｜香蕉司康佐鳳梨辣椒果醬，司康帶有自然香蕉甜香，口感濕潤不乾口，搭配酸甜鳳梨辣椒果醬後，多了微辣尾韻，非常有泰國特色。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼底層的甜點有： Crispy pineapple jelly｜鳳梨脆凍 Thai pandan layer cake｜斑蘭千層糕 Roselle in syrup｜糖漬洛神花

我有吃到「斑蘭千層糕」，吃得到淡淡斑蘭葉香氣，口感軟Q帶點黏性，甜味溫和，是很經典的泰式傳統甜點。至於「糖漬洛神花」喝起來有種花香，比較看各人口味~

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼ Pink pomelo sorbet｜粉紅柚子雪酪，柚子香氣非常清新，酸甜平衡得很好，口感細緻綿密，蠻好吃的。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

▼飲料的部分選擇也很多，我點了熱拿鐵，其他人則是經典的泰式冰飲，其中還有人點了冬央貢特調，喝起來真的有冬央貢香氣很特別！拿鐵的部分喝得到醇厚的咖啡香氣，好喝順口。

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

泰國曼谷｜Erawan Tea Room

Erawan Tea Room 比起常見英式下午茶，更多了「泰式風味創新」，從鹹點到甜點都有，選擇豐富蠻有特色的。加上地點就在四面佛旁邊，交通方便、環境優雅，很適合安排進曼谷自由行行程中～

Erawan Tea Room

電話：+66 2 254 1234

地址：2 Floor, Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Pathum Wan, Lumpini, Bangkok 10330泰國

營業時間：早上10:00-晚上22:00

Erawan Tea Room 官方網站

Erawan Tea Room 菜單連結

文章來源：涼子是也