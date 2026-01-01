孤獨死問題大！連老爸另外生的小孩也可分遺產...弟弟們全傻了

房市示意圖。記者游智文／攝影

民法規定沒結婚沒小孩，父母親也往生了，死後財產由兄弟姐妹繼承，且有特留分的保障。但很多人兄弟姐妹之間老死不相往來，如藝人曹西平，死後卻得把財產分給他們，不能按照自由意願，制度實在有問題。

但還有更誇張的，資深地政士表示，父母離婚後，和其他人結婚生下的小孩，按照內政部「繼承登記法令補充規定」第20點，同父異母或同母異父的兄弟姊妹，即使從不相識，亦為民法第1138條第3款所稱兄弟姊妹同一順序之繼承人，也有權利分遺產。

最近就有一例，正業地政士事務所所長鄭文在表示，新北有三兄弟，父母早已離婚，父親像斷了線的風箏，長期沒有連絡，由單親媽獨力把三兄弟撫養長大。

日前大哥往生，名下留有一間房子、少許現金，因為沒有結婚，也沒有小孩，母親也早已經往生，按照民法規定，老二、老三成為當然繼承人。

老二，老三於是依法到地政事務所辦理繼承登記，地政事務所透過戶政單位戶籍系統查詢，結果和他們想的完全不一樣。

原來三兄弟的爸爸已經往生，繼承權應該由兄弟姐妹繼承沒錯，不過，離婚失聯的爸爸有二婚，而且生了5個小孩，所以，繼承人是7位而非2位，因此發出補正通知書給這2位兄弟。

這對二人來說，真是晴天霹靂，原本1/2的繼承權，瞬間變成1/7，更麻煩的是對方是誰？根本不知道，該怎麼辦，只好向地政士事務所求助。

鄭文在表示，現在由於大哥去世，產生了繼承權的關係，所以這7位同父異母的繼承人彼此產生了利害關係，可以依據「利害關係人」申請對方的戶籍謄本。

因此事務所透過戶籍謄本取得另外5位同父異母兄弟姐妹的名字、出生年月日、戶籍地址等個資，並取得聯絡，經過溝通，5位繼承人都同意辦理拋棄繼承權，放棄對於同父異母大哥的繼承權，讓兄弟二人鬆了一口氣。

鄭文在表示，不婚不生，沒有子嗣，若父母親也已過世，繼承權就會落到兄弟姐妹身上。如果再加上高離婚率所產生的二婚甚至三婚，兄弟姐妹不一定在你家，也可能在別人家，繼承權一旦發生，就會相當複雜。

他表示，不婚族或是頂客族可以善用遺囑、生前贈與或是信託，以避免複雜的繼承關係發生。

