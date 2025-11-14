孤獨死成白骨用水暴增才曝光 中市社會局：列冊獨老6年

曾姓獨居婦人住家走道堆滿回收廢品。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

八十二歲曾姓老婦十三日被發現陳屍台中市北屯區透天厝內，遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時，全案因水公司發現該戶二個月內用水超過六千度，認為異常通報後才曝光；警方經鑑識排除外力致死，經聯繫曾婦女兒，其表示已逾半年沒與媽媽連絡，對死因無意見。社會局表示，曾婦經濟條件與生活自理能力佳，沒有福利身分，列冊獨老迄今六年。

台中第五警分局十三日下午一時多獲報，北屯區中清路二段一棟透天厝住戶許久未出門，警員、里長及社工到場查看，驚覺屋主八十二歲曾姓婦人死亡多時，警方鑑識認定無外力介入，已聯繫上曾婦女兒，其表示和媽媽已經超過半年沒有聯絡，對死因沒有意見，警方後續將報請台中地檢署相驗釐清死因。

廣告 廣告

自來水公司第四區管理處說明，自來水公司示警機制為台水抄表員每二個月對一般用水戶抄表時，若發現當期的用水量較前一期超出百分之五十，即會當場開立用水異常示警單，向用水戶通報用水異常，用水異常多為馬桶漏水或屋內有管線破裂；此案因該名抄表員因長期抄表，知道用戶為獨居老人，除了開單示警，並且有通知當地里長關心。

曾姓獨居婦人因用水量暴增至六千度，台水抄表員驚覺有異，除了示警並通知里長上門關心，才發現老婦已成白骨。（記者陳金龍翻攝）

當地里長說，他是經水公司抄表員通知有異常，與社工及警方到場協助破門，這才驚見老婦人已陳屍屋內，不過，現場查了一圈，未見水龍頭有出水，也沒有聽到水聲，因此水表呈現六千度，還在跑，水公司昨日上午派員止水，但拆開水表，發現為舊式水表，沒有止水閥，無法關掉用水，水表已跑到七千零三十三度，下午再派工才關掉用水。

社會局表示，曾婦有一位女兒，經濟條件與生活自理能力佳，列冊獨居長者迄今六年，日常有相關單位社工、志工與里長關懷，若民眾發現有需求的獨居長輩，可以通報鄰里長、區公所或社會局，由獨老服務單位關懷訪視問安，或連結緊急救援服務、營養餐食等資源。