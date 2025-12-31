孤獨死非老人專利！醫揭「高壓工作者」也是高風險群

黃軒醫師在社群平台探討孤獨死議題，指出高壓工作者、獨居中壯年及表面社交功能良好者都可能面臨風險，並提出七項「不孤獨備忘清單」供民眾自我檢視。

多數孤獨死者生前並不覺得自己孤獨，常說「我只是比較安靜」、「我不想麻煩別人」。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在社群平台表示，多數孤獨死者生前並不覺得自己孤獨，常說「我只是比較安靜」、「我不想麻煩別人」，直到某天沒人注意到他們消失。他指出孤獨死不只是「一個人住」那麼簡單，而是一條隱形路徑，包括很久沒人主動關心、生病時習慣「撐一下」、把痛苦往心裡收，最後開始相信「我不重要」。

黃軒強調，問題核心不是會不會孤獨死，而是「如果你今天倒下，有沒有人會覺得不對勁」，不是手機裡有多少聯絡人，而是有沒有人知道你今天沒出現不尋常、會主動關心、真的在等你。他指出越是看起來撐得住的人，越容易被世界誤以為不需要關心。

黃軒提出「不孤獨備忘清單」七項指標。（示意圖／Pexels）

黃軒提出「不孤獨備忘清單」七項指標，包括至少有一個會發現你不見的人、有固定時間的存在證明如每週固定電話或固定去的店家、生病時不會只對自己說、至少一個願意麻煩的人、有被你照亮的角色如固定餵養的貓或學生、生活中有聲音與回應，以及備妥緊急聯絡人等「萬一怎麼了」的備案。

黃軒建議民眾寫下「如果我今天沒出現，會有人覺得奇怪」這句話，若寫不下去代表需要提醒世界自己的存在。他總結，不孤獨不是有人陪到最後一刻，而是在世界裡一直都有被點名，孤獨死不是死得太安靜，而是活著時太久沒被世界回應。

