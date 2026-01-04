孤獨的美食家實訪100家達成！東銀座「たらちゃん」五郎松重豐親薦，電影版明太魚湯的原型店
終於，孤獨的美食家實訪在10年多(第一篇是2015年2月)的努力下達成100家的成就，當然這是當年寫下第一篇時我無法想像的，畢竟那時誰也不知道這個首播於2012年1月4日的深夜劇孤獨的美食家能如少數長壽日劇般播到今日(第14年)，11季加上無數sp特別篇、連續九年跨年播出不說，甚至還拍了電影...票房光在日本就突破十億...，我想明後天再來個電視版2我也不意外。
之於這個實訪的系列進入95回後，我便思考著這第100家該寫什麼，這時突然接著大塊出版社的一個合作邀約，內容是請我推薦這本松重豐寫的「吃貨筆記」這本書，我翻了一下內容，寫的多半是這幾年他拍「孤獨的美食家」的心得和一些漏網美食，於是便欣然答應，也決定了這第100篇要留給這一家算是很特別的店。
這篇為了不破壞同為五粉的閱讀樂趣，就不過多爆雷，只說這家是他寫在序提到的店，而這家店的明太魚湯是電影版中出現釜山巨濟島那家餐廳的原始想法，也就是說他先有了要在電影中介紹韓國明太魚湯的念頭，再去找了這一家店，並非我們以為找到這家餐廳才決定要介紹明太魚湯。結論:店外，放著明太魚魚骨的招牌，門、窗是木製雙開挺有意思，店內的餐點也很有個性只有「明太魚湯」的套餐(1300日幣)，湯真的非常非常非常鮮，也非常非常非常好喝。
たらちゃん位於交通很便利的東銀座，旁邊就是大名鼎鼎米其林一星拉麵「銀座 八五」，這一帶相信不用我多介紹，常去東京的應該都比我熟才是。
如果依著店名不好找的話，可以找鈴木ビル，餐廳就在這棟大樓的一樓。
店門口掛著藍色明太魚魚骨的可愛logo，店內大約就檯前4、5個位子，後面有兩三張2到4人的方桌，由於店家希望不要拍到店內，所以只能在店外遠遠的拍給大家參考。
店裡午餐只有一種明太魚湯的套餐1300日幣，一碗打了蛋花的明太魚湯、四碟小菜和一碗飯和一杯茶。
「明太魚湯」是以明太魚(一種鱈魚)干做成的湯品，做法大約是先炒泡軟的明太魚乾，再加入蘿蔔、洋蔥等食材熬食的一種韓國常見的魚湯，當然每家的做法各有不同。店家會用高湯再加入一些新鮮的食材重新加熱，並打上蛋花。
印象中這料理我在韓國也有吃過而且是早餐，除了一早挺暖胃外好像也沒留下什麼特別的印象，畢竟這味在韓國算是很家常的湯品。據說這家是松重豐在接下電影編導時在考察過程中發現的美味，於是將之加入電影的橋段中。
套餐中有三碟小菜，一是泡菜二是醃蘿蔔，雖說這兩樣在日本的餐廳也很常見，但韓國人開的店，韓國人做的硬是不同，那種純然辣椒粉的辣、蘿蔔的清甜清清楚楚明明白白，另一盤是我第一次吃到韓式醃漬醬菜，這一味有一點日、韓合併，味道比較重，配上熱湯在嘴裡很有對比感。
這湯第一口就讓我驚豔，那鮮和日式、台式的魚乾湯截然不同，半點沒有腥味不見，還鮮中帶甜，就不曉得我是不是有被五郎帶入先入為主的「喜歡」。四月，我的小虎吃貨團，帶大家到釜山吃米其林、賞櫻時我會順便帶大家去巨濟島嚐嚐電影版中登場的那家「明太魚湯」，到時再來比較看看有什麼不一樣。
這碗明太魚湯，不止湯鮮，當中的魚骨也非常好吃，有一點像在吃罐頭魚裡的魚骨，但又多了幾份鮮和不那麼罐頭甜的甜味，當中的蛋花也有劃龍點睛之效，就像吃涼麵的味噌貢丸湯，不打蛋花就「壞」了那一味。
最後，當然要學韓國人的吃法，挖一匙飯放入湯中泡一下再入口。某次問了韓國人，為什麼不把白飯全倒進湯裡慢慢吃，得到的答案是這樣飯會泡太爛，湯也會變濁變得不好喝。想想也是，又不是在吃泡飯、炊飯。也是韓國的一種民族吃法，何必誰學誰。當然，你高興怎吃就怎樣，這是韓國友人最後的補充。
總之，這碗，這份定食，我大概連拍照只花了10分鐘就走出店外.....。而且是心滿意足，突然想起舒國治老師，不曉得他喜歡不喜歡他筆下所謂的純然。
たらちゃん： 東京都中央区銀座3-13-5 鈴木ビル 1F，電話:+81 3-6278-7780，營業時間:07:00-19:00(星期六07:00-14:00，星期日休)
文章來源：小虎食夢網
