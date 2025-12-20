孤獨的美食家第99站～在房總半島尋味金黃酥脆的竹莢魚定食

日本千葉｜漁師めし はまべ

「日本食堂」在五郎的孤獨的美食家中佔著很重要的比例，尤其是鄉下漁港旁的漁夫定食，畢竟推動地方觀光也是這個節目的使命之一。若然，你是這個節目的粉絲一定知道這節目中的餐廳大約有八成是在東京及關東地區，而關東的部份，千葉和神奈川算是最常登場的。

今天要分享的第99家便在千葉房總半島(內房線)著名的鋸山旁，是當地漁民的日常，是登山客的祕境食堂，更難得的是這樣鄉下地方的食堂，居然是tabelog食堂百名店(3.76)。

結論：沒想到鄉下的漁港食堂，居然讓我排了一個半小時，而店門才開一小時我還沒進去時，居然就早早高掛「完售」。讓五郎咬一口就大喊「なにこれ！」的炸竹莢魚真的不可思議的好吃，要說是我吃過最好吃的也沒問題，這竹莢怎麼可以炸到那麼酥，魚肉嫩到不像話，還有微微不知打哪來肉汁，難怪幾乎所有人都點這個。

記得七八年前第一次房總半島，是為了大名鼎鼎的鋸山，不過那時是開車，這算是第一次搭「內房線」。從千葉市搭JR到浜金谷駅大約是2小時左右，通常會在「蘇我」、「君津」或是「木津眼」轉車。下車的月台就可以遠遠的望見開山1300年的「鋸山」。

內房線全長119.4公里，共有30個車站。浜金谷駅車站使用時間為1916年，算一算也有100年以上的歷史，比較有趣的是他居然是千葉最西的車站，另外比均每日的上車人數是237人，遠比我想像來的少上許多，畢竟鋸山也算得上是千葉有名的景點。不過，猜想多數的遊客都是巴士載來的吧?又或是自行開車前來，畢竟方便許多。

浜金谷駅和許多日本老車站大抵上差不多，但車站的月台間有一個石燈籠倒是引起我的意思。回程等車時跟站務人員瞎聊了一回才知，這裡是著名的產石區，而且據說用這裡的石頭做出的石燈籠是全日本數一數二有名的。換個方式講，這裡有許多有名的石燈籠工廠。

從浜金谷駅到漁師めし はまべ步行大約是十來分鐘，我喜歡這樣的散步過程，好好的欣賞也許一輩子只會來一次的地方。謝謝五郎，又帶我認識了一個新的車站、一個新的地方。順便一提的是，車站外的這家商店可以借放行程(有料)。

さすけ食堂就千葉友人的說法是這一帶最開始賣炸竹莢魚的食堂，也算是把竹莢魚變成浜金谷名物的老食堂，記得有一次看「マツコの知らない世界」時，有一集是談到的是炸竹莢魚，當時的特別來賓炸竹莢魚專家就有提到這一家的黃金炸竹莢魚。順便說一下的是，さすけ食堂也是tabelog食堂百名店，分數是3.67，據說漁師めし はまべ(3.72)是因為孤獨的美食家介紹後才超車的，也是這附近最高分的食堂、餐廳。如果有機會再來附近，我一定要來排看看。

附近還有一家專賣台灣豆花的店「好日堂」。

周邊的道路就是沿著金谷港灣，遠遠的就看到漁師めし はまべ大排長龍，雖說當時離開門的11:30還有半小時多..當下心頭有一點緊張，就怕大老遠跑來最終沒吃到...也做好萬一沒排到去吃さすけ食堂的打算。

然後，大概不安的排了20多分鐘左右，店裡的大姐走出來，跟大家說今天是假日，只有兩種套餐(一是竹莢，一是生魚片)，說完跟大家發了一顆糖果，然後默默的在巷口放了個「完售」的牌子，當時是離開店10分鐘左右。

店裡的空間不大，檯前大概是八個位子，裡面還有兩張可以兩到三人的小方桌，二樓也有位子，但平常不開放。

按照慣例點完餐後，開始找五郎的簽名。順便說一下的是2025年跑店，幾乎都有看到店家貼孤獨的美食家海報，顯然節目單位，有寄了海報給曾經合作過的所有餐廳。

店裡的大姐親切到不行，和客人閒聊的神韻和該集飾演的松本明子根本一模模一樣樣。問她可不可以拍照，她笑著說不要拍到客人就好。

2024年tabelog食堂百名店，分數為3.72。

五郎set：地魚フライ定食(竹莢)：地魚定食，通常店裡也都會有三種地魚的生魚片定食。

黑板和牆上的選項僅供參考，據說現在因為生意太好，多數人也都點炸竹莢魚，所以假日通常都有炸竹莢和生魚片兩種定食的選項。這次虎郎set點的跟五郎一樣「地魚フライ定食(竹莢)」1900日幣。

桌上有各種調味料，但感覺上都是現成的。

前菜有三種，其中一種是五郎節目中說很黏的海帶，據說是這裡的鄉土料理，吃起來的確和一般的漬海帶不太一樣，雖說同樣偏甜口，但的確在口感上比較黏一點。

接著是三種地魚的生魚片，這天提供的是鮪魚泥、鮭魚和鯛魚，三種都不錯吃且新鮮，畢竟是在漁港旁。

炸竹莢是真的蠻大兩片，據說這一帶的竹莢大小的確比一般來得大些，麵衣炸得金黃，一眼就是好吃貌，還附有生菜絲和一片佐味的黃檸檬。

一開始有一點看不起這種現成的袋裝塔塔醬，甚至心裡還直嘀咕:「這不是塔塔醬」，於是第一隻幾乎是什麼都沒沾直接入口。不誇張，這第一口我和五郎在節目說大喊:「なにこれ！」，不，也許我的表情更誇張，讓在一旁的大姐笑得很開心，即句我慣用的，應該是好吃得亂八九糟...怎可以這麼的酥，而且咬下魚肉同樣嫩到不可思議，而且就像五郎說的會微微噴汁，到底我以前吃過的炸竹莢是什麼?

另外，這個塔塔醬其實非常好吃....好吃到我想問什麼地方有賣......，最後的半片我滴了一點檸檬，我倒覺得可有可無。結論:為了這炸竹莢，我可以再搭兩小時火車過來，真的太好吃了。

味噌湯裡有大塊的魚肉和帶肉的魚骨。

心滿意足的走出「漁師めしはまべ」突然看到右手邊房子上掛著「かぢや旅館」的招牌，這才想起該集五郎一開始來這是為了這家溫泉旅館。心想，來都來了，而且是在順路回車站的路上，於是當散步走了過去。

記得節目中五郎看到「安政元年」口中碎碎唸了一遍，查了一下這家溫泉旅館就是創業於安政元年也就是1854，算吧算吧這家溫泉也有170幾年的歷史，門口還掛著「房州大福溫泉」的字牌，再然後也有日歸溫泉的服務。

大廳滿滿老溫泉的風貌，查了一下好像是這附近唯一僅存的溫泉。日本皇室常陸宮正仁親王的妃子「津勢子妃」也來住過。

日歸的時間是12:00-19:00，費用則是800日幣，手巾200日幣。

就小老闆表示，這附近的漁港可以捉到這種叫タカアシガニ螃蟹，是世界上最大螃蟹，也是他們家料理的招牌(每年一月到四月)。

通常溫泉的穿廊同樣古色古香，庭園池畔蠻漂亮的。

這裡的溫泉據說對於消除疲勞和運動傷害有顯著的效果，也是許多到鋸山登場(以前僧侶上山修行，下山)必泡的溫泉。

最後，不曉得大家有沒有看過一部冷門鐵道的日劇「鉄オタ道子、2万キロ」?該劇的第12話，主角道子便是造訪了離濱金谷駅僅一站距離的竹岡駅(無人車站)。

該集的冷門景是如今已經蠻多人的「燈籠坂大師の切通しトンネル」，另外還有道子休息吃便當的東善寺 燈籠坂大師堂，劇集裡的紅椅子也還在哦，而且這裡看下去的風景，比節目中介紹的漂亮(笑)。順便說一下，從竹岡駅走過來大約要25分鐘，來回就是50分鐘，而列車的時間為每小時一班，想來的朋友(自駕除外)可能要先看好列車時刻表，再衡量自己的腳程和預留拍攝的時間。

再順便說一下，這是我繼靜岡大井川鐵道「奧大井湖上」駅，follow道子的第二個冷門車站。

文章參考：大井川本線.井川線.絕美「奥大井湖上駅」再遠也值得一去的秘境

漁師めし はまべ(第六季第10話):千葉県富津市金谷3971，營業時間:11:30-14:00(賣完提早關門，星期四休)

文章來源：小虎食夢網