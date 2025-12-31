《孤獨的美食家2026新春特別篇》今晚LINE TV準時開飯

記者周毓洵／臺北報導

廣大日劇迷跨年指定節目回來了！由松重豐主演的《孤獨的美食家2026新春特別篇》，確定於今（31）晚11時在LINE TV上架，陪觀眾一路吃到新年。今年不僅是系列連續第9年推出跨年特別篇，更睽違5年加入「現場直播」橋段，同時段再度正面迎戰日本國民節目《紅白歌合戰》，松重豐還親自放話：「說不定會比《紅白》還興奮喔！」

《孤獨的美食家》自開播以來已陪伴觀眾走過13個年頭，劇中松重豐飾演的井之頭五郎，總是在工作空檔憑直覺鑽進巷弄小店，用一餐飯療癒身心，也成功打造出「吃貨大叔」的獨特魅力。今年初推出的《電影版 孤獨的美食家》更由松重豐親自執導、編劇並主演，不僅日本票房突破10億日圓，也在亞洲掀起「五郎炫風」，他更親自來臺宣傳，人氣再攀高峰。

本次新春特別篇中，五郎將挑戰前所未有的「食材集貨之旅」。為了準備跨年活動要發送的飯糰，他開著多年戰友古董車，奔波新潟佐渡、山形米澤等東北稻米名產地，親自挑選頂級米種與內餡食材。當然，旅途中少不了各種突如其來的請託，但五郎依舊秉持「吃飯皇帝大」精神，在行程縫隙中大快朵頤地方美食。

面對現場直播的未知挑戰，五郎能否準時抵達會場、吃下現做飯糰為2025劃下句點？松重豐笑說：「雖然第9年這個數字不上不下，但為了對時代變遷表達一點小小抗議，決定挑戰直播！大家期待太高我會很困擾，但也許真的會出現比《紅白》還刺激的瞬間。」

卡司方面同樣星光熠熠，新川優愛飾演跨年活動企劃負責人，森永悠希則化身擁有120萬追蹤者的網紅「飯糰大師」，塚本高史、福澤重文分別演出佐渡島餐廳老闆與農夫，矢崎希菜、田島令子也將在五郎的覓食旅途中驚喜登場，新川優愛與森永悠希更預計現身直播現場。

《孤獨的美食家2026新春特別篇》五郎雖有任務在身，但不忘享受在地美食。（LINE TV提供）

新川優愛（右）飾演跨年活動的企劃負責人。（LINE TV提供）

實力派演員塚本高史驚喜客串。（LINE TV提供）