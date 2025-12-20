孤身縱火、再轉北捷2處丟煙霧彈、隨機砍人釀4死11傷！警方初步排除共犯

記者陳弘逸／台北報導

桃園市27歲男子張文昨天（19日）傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生；因嫌犯已身亡，檢警為查出犯罪真相，調閱他生前軌跡、搜查租屋處、老家並約談父母，初步認定預謀犯案，但尚無證據指出，有其他共犯、幫助犯。

張文昨天傍晚分別在北捷、中山站犯案。（圖／翻攝畫面）

為追查張文犯罪經過，警方查出，他除從桃園到台北市中正區公園路租屋，犯案前，於17日就投宿誠品南西店對面的旅館，疑就近觀察籌備犯案，並於昨天（19日）下午先是犯下縱火，再到北捷犯案。

廣告 廣告

張文執行完北捷襲擊之後，曾一度返回旅館短暫停留，疑重新整備之後，再度前往中山站再度犯案，最終疑畏罪輕生，墜樓身亡。

由於張文分別在北捷、中山站犯案時，穿著稍有不同，外界有人質疑是否為不同人犯案，對此，官方證實，嫌犯都是同一人。

張文執行完北捷襲擊之後，曾一度返回旅館短暫停留，疑重新整備之後，再度前往中山站再度犯案。（圖／翻攝自Threads）

張文犯案後，警方在他的中正區公園路租屋處搜出25枚自製汽油彈、2把刀械、多件深色雨衣及帽子，並查扣2台平板電腦，顯見早有預謀。

警方依據現有跡證，初步研判，張文屬「單獨犯案」尚無證據指出，有其他共犯、幫助犯，但檢警仍持續擴大搜查，勾勒犯罪真相。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

最新傷亡情形曝！北捷隨機砍人案釀4死11傷…其中6人留院治療、觀察

調虎離山？先縱火轉移注意…再犯北捷隨機殺人！張文墜樓留下做案謎團

犯罪時間軸曝！北捷丟煙霧彈、隨機殺人…張文做案前置作業令人不寒而慄

北捷隨機殺人釀4死悲劇！讓全店夥伴好好休息…誠品南西店休館1天

