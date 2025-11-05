一孩也能請幫傭年底拍板？洪申翰：仍在評估中

勞動部長洪申翰5日參訪「障盟35週年特展_從CRPD出發看見生活樣貌」。（林良齊攝）

賴清德總統日前接受專訪時提及要放寬育有1名孩子即可聘僱家庭幫傭，引發各界關注，認為恐衝擊保母、家事清潔等工作，近日更傳出勞動部規劃於年底拍板、並將就業安定費增加至8000元做為配套，勞動部長洪申翰5日受訪時表示，目前仍在整體評估中，尚未決定方案也並沒有設定時間表。

依現行方式，家戶要有3名以上年齡6歲以下子女、有4名以上年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下，或是點數制達16點才可以聘僱家庭幫傭，雇主除了要負擔薪資外還要繳交5000元就業安定費。相較於家庭看護執行工作內容受限，家庭幫傭可以從事房舍清理、食物烹調、家庭成員起居照料或其他與家事服務有關工作。

近日有媒體報導指出，擬把家庭幫傭就業安定費從5000元提高至8000元，藉此以價制量。但外界則批評，3000元對於富裕家庭不會有任何阻力，但對欲聘僱的中產階級家庭則會有阻礙，認為此舉恐怕只會加劇社會不平等。

勞動部近日說，針對各界所關心外籍幫傭政策議題，與衛福部等相關部會，依行政院指示，在本國勞工就業優先、兼顧照顧品質與減輕家庭照顧負擔等3原則下，謹慎評估外籍幫傭政策，並廣納社會各方意見，刻正進行評估中。

洪申翰5日受訪時表示並未否認或證實任何消息僅說，目前仍在整體評估中，並未決定任何方案也沒有設定時間。

此外，因應最低工資調整，最低工資審議會也要求應有補貼政策，各界關心討論進度，洪申翰也回應，目前還在討論中。

