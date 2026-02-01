孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人

記者蔣季容／台北報導

溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。（圖／翻攝畫面）

日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被桃園喜來登接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」

蘇怡寧在臉書表示，這兩天台灣發生了兩起丟包事件，主角不同，結局不同，卻讓人感到同樣的憤怒與不解。但他認為真正值得討論的不是車上發生了什麼，而是我們怎麼決定誰值得被保護，誰可以被拋下。

蘇怡寧提及，一邊是一名年輕男子，在快速道路上被要求下車，最後遭後車撞擊身亡，司機主張乘客酒醉失控干擾駕駛，即便真相仍在調查，輿論幾乎沒有猶豫，一致認為無論多失序都不能把人丟在高風險路段。

蘇怡寧指出，另一邊，是一名5歲的孩子在接駁車上哭鬧踢椅，全家在交流道口被要求下車，司機同樣主張乘客行為影響行車安全。但這一次輿論卻分裂了，除了質疑司機，出現了大量轉向檢討家長的聲音，「不會教就不要生」、「吵到別人剛好而已」，甚至合理化被丟包也是自找的。

桃園喜來登接駁車傳出丟包事件。（圖／翻攝畫面）

蘇怡寧表示，這種轉向本身就值得警惕，因為兩起事件，司機援引的理由完全一致，都是行車安全。如果安全真的是最高原則，那它就不該隨著乘客年齡或社會觀感而改變適用標準，否則那就不是安全，而是情緒性的選擇性執法。

蘇怡寧說，一名酒醉失控的成年人，即便胡言亂語、嘔吐、造成駕駛壓力，也不構成被丟在快速道路的正當理由，因為我們理解，那樣的行為叫遺棄，而且會出人命。但當對象換成孩子，同一套邏輯卻突然失效，孩子哭鬧就被視為不可原諒的干擾，孩子踢椅子就被放大成公共危險，甚至被拿來合理化把整個家庭請下車，「這並不是因為孩子比較危險，而是因為我們對弱小的容忍度，遠低於我們對麻煩的厭惡。」

蘇怡寧強調，很多人愛說「不會教就不要帶出來」，但這句話在醫學上和要求一個重感冒的人不准咳嗽，沒有本質上的不同。5歲孩子的大腦前額葉皮質，負責衝動控制與情緒調節的系統，本來就尚未成熟，要求他在高度壓力與陌生環境下展現成人等級的自律，不是教育，而是對生物發育的無視。

蘇怡寧感嘆，「我們一邊高喊少子化是國安危機，一邊在公共空間對育兒家庭極盡苛刻，只要孩子哭就開始審判家長，只要生活被打擾就開始合理化排除。如果一個社會，可以理解酒醉成人的失控，卻無法包容孩子的哭鬧，甚至能為丟包孩子找到道德理由，那我們就必須誠實承認，我們並不是真的在意安全，我們只是在選擇哪些人值得被這個世界接住，哪些人可以被丟下去，而這種選擇，比丟包本身更冷酷無情。」

