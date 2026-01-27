孩子一句「沒有洗過熱水澡」看見弱勢家庭的生存現場 衡山基金會啟動修繕行動守護幼童安全

「你們都在哪裡洗澡？」志工的一句關心，換來孩子天真卻令人心酸的回答：「沒有洗過熱水。」。丹娜絲風災後，衡山基金會在屏東鹽埔地區進行災後勘查時發現，部分弱勢家庭長期生活在高度風險的老舊房舍中，孩子在成長關鍵階段，仍暴露於不安全的居住環境。基金會隨即攜手公益夥伴啟動災後修繕行動，讓孩子第一次在家中洗到熱水，也為破碎的家園築起安全防線。

圖由 衡山基金會 提供

去年七月，丹娜絲風災挾帶強風豪雨侵襲南台灣，南部多處老舊房舍不堪連日風雨摧殘而嚴重受損。衡山基金會於災後實地訪視時發現，許多受災家庭皆為長期處於社會邊緣的弱勢族群，居住條件原已不佳，風災後更形惡化，安全風險明顯升高。

廣告 廣告

其中一戶家庭，小蒼與小婷分別就讀國小二年級與四年級資源班，與精神障礙者的父親、中度智能障礙的大伯、阿嬤共同生活。父親長期將自己關在房間內，不與家人互動，也不允許任何人進入房間，兄妹倆只能跟著阿嬤與大伯睡在客廳地板上，以舊衣物與薄毯鋪地過夜。

在丹娜絲風災與連日豪雨摧殘下，這個原已破舊的家更加無法遮風避雨，屋頂多處漏水、牆壁潮濕發霉，電線裸露在外，地面鋪滿孩子的衣物用來吸水。殘破不全的浴室形同露天空間，幾乎沒有任何遮蔽，小婷與阿嬤每日就在毫無隱私的情況下洗澡、如廁。兄妹倆從未洗過熱水澡，即使寒流來襲，也只能以冷水清洗身體。

圖由 衡山基金會 提供

衡山基金會表示，孩子正處於最需要呵護與穩定成長的年紀，卻無法像其他孩子一樣安心生活、學習與成長。他們的童年，在貧困與不安全的居住環境中被迫承受風險，家庭僅能依靠微薄的低收入戶及身心障礙補助維生，有時甚至連基本三餐都成問題。

為改善居住安全，衡山基金會整合專業修繕人力，為受災家庭進行屋頂重建、屋樑加固、全室電線檢修與照明設備安裝，並改善衛浴空間，讓家庭終於擁有基本的安全與隱私。

修繕過程中，當志工向孩子保證「今晚就可以洗到熱水澡了」，孩子們反覆追問「真的嗎？」；完工後，兄妹倆拿著新裝設的蓮蓬頭不肯放手，驚喜地說：「原來熱水真的會從這裡出來耶！」。

衡山基金會指出，風災過後，真正需要被看見的，往往是無力自行修復家園的弱勢家庭。居住安全不只是防災議題，更關乎基本人權與生活尊嚴。基金會感謝公益夥伴的信任與同行，讓修繕行動得以及時落實。

未來，衡山基金會將持續結合社會各界力量，投入弱勢家庭居住安全改善與災後修繕行動，陪伴更多在風雨中受困的家庭，逐步重建安全、穩定的生活環境，讓孩子能在更安心的空間中成長。

圖由 衡山基金會 提供

郵政劃撥

戶名：財團法人台中市私立衡山社會福利基金會

劃撥帳號：2271-2671

銀行電匯／ＡＴＭ轉帳

銀行：合作金庫北屯分行(006)

帳號：1494-717-222021

戶名：財團法人台中市私立衡山社會福利基金會

線上捐款：https://neti.cc/zBqrObp

擔任志工：lin.ee/lM55a9H3

LINE官方帳號@Souls

以上訊息由 衡山基金會 提供