孩子三天兩頭約朋友洗車 爸不解「似乎有點多？」過來人曝經驗談

不少車主對於車子十分愛護，會定期洗車保養。有網友表示，就讀大一的孩子自從買了機車後，三天兩頭就會跟朋友去洗機車，讓原PO忍不住納悶「現在的年輕人喜歡聚在一塊洗機車嗎？ 」引發討論。

有網友在論壇Threads發文，透露就讀大一的孩子自從買了機車代步後，三不五時就會和朋友相約洗車，對此孩子稱「就是一種『社交』活動」，坦言大家都喜歡機車，因為去洗車進而互相認識，常常會聚在一起討論、聊天，對此原PO也忍不住納悶「現在的年輕人喜歡聚在一塊洗機車嗎？ 」、「我是不反對交朋友，但一個禮拜洗兩三次似乎有點多？」

廣告 廣告

不少網友勸原PO不用擔心「洗車不是什麼壞事，愛騎車也不是什麼壞事，買點好的裝備跟全罩安全帽給他，給他正確的觀念」、「總比在家打電動好」、「剛買車多少會，過幾個月就不會了，他這點小興趣就別管他。帶兒子去買全罩式安全帽，行車記錄器，跟他聊這些，融入他」

「剛18的時候買了機車，也是三不五時跟朋友去洗車場」、「一開始都會，過一兩個月就不會了，我就是過來人，大概下個月就會開始覺得很浪費錢了」、「正常，剛有車都是這樣的，好好珍惜聚在一起的美好時光，以後有了年紀、有了好車，但是可以聚在一起的伴卻越來越少了」、「你根本不懂，洗車是男生最放鬆的時刻，暫時脫離現實中的緊繃感」。

也有網友分享「洗車只是順便啦，主要就朋友在一起聊天」、「有點像是下課要揪去廁所，剛買車沒事就想找朋友聊天講幹話，洗車應該只是個藉口，單純想出門找朋友玩，確實是一種社交」、「只是一個社交，洗車不是重點，就像以前大家約去茶店喝飲料一樣」。

撰稿：吳怡萱



