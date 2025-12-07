孩子不到校、將轉學！賴瑞隆哭了 對方家長:接受這誠意

民進黨立委賴瑞隆因孩子涉及霸凌事件，於7日下午二度召開記者會說明，並向受害女童及其家長道歉。賴瑞隆在記者會中表示已看過監視錄影帶，承諾將讓孩子停學並轉校，同時透露孩子已接受心理醫師諮詢。記者會過程中，賴瑞隆數次向對方道歉，甚至一度哽咽流淚。會後，雙方家長見面溝通，受害女童家長接受其誠意，決定原諒並達成和解。

賴瑞隆二度說明後，終於跟對方家長見面，並獲得諒解。（圖／TVBS）

這起備受關注的事件終於露出和解曙光。賴瑞隆在7日下午的記者會中，向受害女童及其父母表達深切歉意。他承諾在學期結束前不會讓孩子再去上學，並已決定讓孩子離開該校。賴瑞隆透露，應對方家長要求，他已於週五到校觀看監視畫面，雖然未詳談細節，但態度顯示已認知事態嚴重性。

賴瑞隆也提到，已陪同孩子就診心理醫師，承認孩子有異常狀況需要處理。當他分享孩子曾向他道歉說：「爸爸，對不起，害你跟全國道歉」時，情緒激動到近30秒說不出話，最後表示是自己對不起孩子。針對網路上關於孩子上次轉學原因的傳言，賴瑞隆也澄清：「他霸凌集團的孫子，然後轉學這件事情，這個全都不是事實。」

記者會後，賴瑞隆與受害女童家長見面。女童母親表示：「一系列的這種，彌補傷害的一個過程，那我們家是真的很，接受了這個誠意。」她更表示非常敬佩賴瑞隆的責任與擔當，她和先生都感受到對方的善意。聽到這番話，賴瑞隆激動起身，急忙伸手表達感謝。

雖然賴瑞隆對於是否退選或減緩選舉步調不願多談，但這起事件已延燒多日，能否及時止血，恐怕仍需時間證明。

