孩子不愛吃菜怎麼辦？詹姆士用薄鹽醬油示範「大人小孩都點頭」的家常解法

對許多家長來說，煮飯最難的從來不是備料，而是端上桌後，孩子那句熟悉的「我不要吃這個」。

知名主廚詹姆士坦言，自己身為爸爸，也經歷過那段為了讓孩子多吃一口菜而絞盡腦汁的時期。

▲為什麼要做這道海鮮蔬菜煎餅，詹姆士分享小撇步。

這次他示範的「海鮮蔬菜煎」，正是從這樣的日常出發。將高麗菜、豆芽菜、紅蘿蔔、青江菜切細後拌入蝦仁，再加入山藥泥與麵粉調整口感，煎出來的成品外酥內嫩，吃起來更像煎餅而不是「青菜料理」。詹姆士笑說：「小朋友不容易發現，吃著吃著就吃完了。」

為了讓味道更溫和、不過鹹，他特別選用四季薄鹽醬油製作醬汁，搭配味醂、蒜泥與少量奶油提香。「薄鹽不是沒味道，而是比較不會壓過食材原本的甜味，對小孩來說也比較剛好。」他也提醒，挑選醬油時可以留意是否符合CNS423國家薄鹽醬油標準，以及是否具備安心釀造標章。

▲四季薄鹽醬油的好處是醬色夠、鹽分少。

詹姆士分享，這罐四季薄鹽醬油其實相當萬用，無論是日常炒菜、滷肉、涼拌，甚至直接當沾醬都很合適，「容量適中，用途多，CP值算起來真的很高。」

當海鮮蔬菜煎起鍋，香氣四溢、色澤金黃，連大人都忍不住先夾一口。詹姆士笑著說：「其實只要選對調味料，料理不用太複雜，也能讓全家吃得開心又安心。」對正在為孩子挑食傷腦筋的家庭來說，這或許是一個值得嘗試的小改變。