孩子不是大人願望附屬品！8成民眾反對代孕合法化 婦兒盟團籲退回草案

全國婦兒團體聯盟「反對代理孕母合法化、反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖均超過八成」記者會。李政龍攝



行政院通過《人工生殖法》修正草案，新增納入單身女性及女女同性伴侶。全國婦兒盟團體聯盟今（1/7）日公布最新民調指出，超過8成民眾反對代孕合法化，近9成反對擴大單身女性及女女同性伴侶適用人工生殖，代表政府宣稱「已有社會共識」，在民意結構上完全無法成立，呼籲退回草案、重啟討論。

《人工生殖法》修正草案將於明（1/8）日在立法院衛環委員會逐條審查。雖然代理孕母未納入行政院版本，但相關爭議仍未解。婦兒盟今日召開記者會重申反對立場，並引用其於2025年12月6日至21日進行的第三次大型網路民調結果。調查顯示，82%民眾反對代理孕母合法化，86.9%反對擴大單身女性及女女同性伴侶使用捐贈精子進行人工生殖，數據與2023年、2024年兩次調查及衛福部蒐集的公眾意見趨勢一致。

民調分析指出，民眾最關注健康風險、兒少權益與女性處境。83.57%同意代孕過程有較多高風險妊娠問題，另有97.08%否定「代理孕母不會有健康及死亡風險」的說法；80.26%同意「人工生殖新生兒」較可能有低體重、早產與缺陷等風險，95.17%同意兒童有「知其父母並受父母照顧」的權利；93.02%不同意「代孕不會將女性商品化」、90.97%不同意「代孕可同時兼顧委託父母、代理孕母及孩子的人權」，且74.56%同意代理孕母多為經濟弱勢婦女，顯示民眾對女性被迫進入生殖交易鏈的疑慮非常普遍。

婦兒盟表示，本次調查結果顯示，不僅整體反對比例高，連「支持同婚者」內部也呈現明顯分歧—資料指出支持同婚者「一半左右的人」仍反對代孕、以及反對單身與同性伴侶使用捐贈精卵進行人工生殖。而網路上也有強烈質疑聲浪。這代表政府若宣稱「已有社會共識」，在民意結構上完全無法成立。

另外，針對修法內容，婦兒盟指出，雖然草案說明強調「兒童最佳利益」，增訂夫妻、同性雙方或未婚女性受術前，須經中央主管機關指定之專業機構進行「人工生殖子女利益評估」同時也明文納入女女同性伴侶可採「一方植入他方卵子＋第三人捐精形成胚胎」之人工生殖方式，並要求雙方同意與公證。

不過，婦兒盟認為，這不是用一句「評估」就能模糊帶過的制度變更；在政府同時宣示另立代孕專法的政策脈絡下，社會更需要把「人工生殖擴大適用對象」與「代孕專法」放在同一張桌上公開檢驗，而不是分段推進、切割審議。

婦兒盟強調，孩子不是大人願望的附屬品，少子女化更該追求「健康出生」與「安全生產」，而非提高風險，因此提出三項訴求，包括行政院撤回、立法院退回修法草案並重啟可檢驗的公共討論；政府應提出完整健康風險與公共醫療成本評估；並逐條公開說明配套與監理設計，在資訊透明前不宜進入實質審查。

婦兒盟副召集人、台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛。李政龍攝

全國婦兒團體聯盟「反對代理孕母合法化、反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖均超過八成」記者會。李政龍攝

