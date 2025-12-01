便祕不僅是排便上有困難，有時甚至會讓孩子哭鬧不安，出現腹痛、冒冷汗、嘴唇發紫、手腳冰冷、排便因肛裂有鮮血等異狀，讓照顧者又緊張又擔心，帶著孩子來掛急診。便祕不是一天造成的，日常生活中有什麼撇步能改善便祕的狀況呢？

孩子久久沒大便好緊張！改善便祕 3 方法

改善孩童便祕 3 方法

調整飲食

增加水分與蔬果全穀類等高纖食物的攝取，少吃白米、白麵條、白饅頭、白麵包等「精緻飲食」。蔬果攝取的份量以孩子手的大小為計量標準，每餐約一至兩個拳頭的份量。

建立習慣

協助孩童建立良好的如廁習慣也有助排便順暢，像是利用餐後胃結腸反射、便意升高時去上大號，如廁時避免玩手機、看書或漫畫。如廁時間建議每次約 5 至 10 分鐘，久坐容易生痔瘡。在家裡定時坐馬桶，即使沒排便也能培養上廁所習慣。

改善心理因素

孩童順利排便時立即給予滿滿鼓勵，避免過度強調命令或催促強迫，盡量減輕孩子的壓力及畏懼，以免讓孩子排斥上廁所導致便秘狀況更嚴重。

有些照顧者會去藥局購買浣腸、甘油球為孩子灌腸。但若長期依賴灌腸排便會降低腸道自主蠕動能力，也可能造成肛門損傷，尤其幼兒肛門和直腸非常脆弱，自行處理可能會帶來傷害。建議還是從生活習慣開始調整，若依然無改善，出現生長遲滯、體重減輕、腹脹等情形，照顧者宜帶孩子就醫尋求專業檢查、評估，以排除器質性問題。

